因為「她」沒來 北市議會停擺10分鐘

市議員王鴻葳、徐弘庭痛批市場處長許玄謀失職，未依法對北農開法，應移送監察院調查。（吳堂靖攝）

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中時

台北市議會20日財建部門質詢，北農董事長陳景峻、總經理吳音寧雙雙缺席，市議員王鴻葳、徐弘庭、陳重文痛批吳音寧藐視議會，就連財建部門召委鍾小平也參一腳要求市場處長許玄謀、北農主祕路全利即刻聯絡吳前來備詢，場面火爆，會議一度停擺10分鐘。

市議員王鴻葳、徐弘庭指出，自6月向北農索取營運相關資料 ，但對方不是不給就是以拖待變，按照「台北市第二果菜批發市場委託經營管理行政契約」，北農公司不得拒絕提供資料給市場處考核，再由市場處提供議會，但議會卻未拿到資料，依法一天罰5萬元，但市場處迄今一毛錢未罰，要求市府於明天之前向北農開罰。

王鴻葳指出，韓國瑜一天就給資料，但吳音寧卻遲遲未回覆，法務部也指出此案涉及公共利益，北農不得自行認定，北農迄今總計延宕104天，依法應開罰540萬，但市場處卻毫無作為，痛批市場處長許玄謀失職，應移送監察院調查。

由於北農董事長陳景峻、總經理吳音寧今天雙雙缺席部門質詢，不少議員氣急敗壞表示吳音寧態度傲慢、藐視議會，要求市場處立即聯絡吳音寧到場備詢，會議一度中斷10幾分鐘。

市議員陳重文也接力砲轟，痛批吳花公帑製作影片，美其名是宣傳北農，實際卻是在規避備詢責任。對此，北農主祕路全利澄清，吳臉書上的影片是利用公司宣傳費招商製作，是以正面態度宣傳北農事務，期盼藉此讓大眾更了解產銷平台。

(中時 )

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