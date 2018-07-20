住都中心識別設計首獎公布 綠葉概念展現生生不息 欣欣向榮風貌

2018年07月20日 15:24 中時 張理國

國家住宅及都市更新中心識別設計徵稿活動今天舉辦頒獎典禮，公布8件入圍得獎作品，其中，首獎作品以翠綠葉脈樹幹展現，象徵國家住都中心生生不息、欣欣向榮的新風貌。同時以簡易線條、顏色，形塑出建築與自然環境的平衡，帶出具有生命力的未來循環城市。

為推動住宅及都市更新政策，促進居住環境改善，提升都市機能，增進公共利益，達到都市永續發展目標，依據國家住宅及都市更新中心設置條例規定，規劃設立行政法人國家住都中心。國家住都中心籌備處於今年3月掛牌成立，進行推動成立工作，國家住都中心預計將於8月正式營運。

為讓民眾瞭解國家住都中心的籌設並增加參與感，特別舉辦此次識別設計徵稿活動，包括LOGO、中英文名片及員工證設計等，廣邀各地富有創意、對視覺及圖像設計有興趣的民眾與專業人士共襄盛舉，設計出具有國家住都中心理念的意象。此次活動歷經近1個月的時間，共徵集168件作品，經過資格審查、初選、複選、網路投票及決選等五階段評選過程，最終選出8件得獎作品。首獎作品以葉脈樹幹展現，象徵對國家建築的永續願景，並彰顯生生不息和欣欣向榮之意；同時，以太陽點綴顯現出國家住都中心積極向上的未來展望，協助政府推動社會住宅及都市更新政策。整體設計以簡易線條、顏色，形塑出建築與自然環境的平衡，帶出具有生命力的未來循環城市。未來將依專家建議修正後，成為國家住都中心的LOGO。

此外，於今日頒獎典禮上，也同步抽出18位參與網路人氣投票之民眾，其中，獲得特獎的8名幸運民眾，可得到「國家住都中心7年內推出之出租或社會住宅1次優先承租權」，以及1,500元遠東SOGO禮券等超值好禮，詳細中獎名單，請參閱競賽活動官網網址。

國家住都中心籌備處執祕柯茂榮表示，得獎作品仍將小幅修正，作為未來住都中心識別LOGO、中英文名片及員工證圖樣，最後定稿時間可能在7月31日。

(中時 )