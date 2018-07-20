板橋建國里社區治安研習　朱立倫頒獎表揚

2018年07月20日 15:45 中時 葉書宏

新北市政府今（20日）在板橋國小舉辦「107年板橋區建國里社區治安研習觀摩活動」。（葉書宏翻攝）

新北市政府今（20日）在板橋國小舉辦「107年板橋區建國里社區治安研習觀摩活動」。（葉書宏翻攝）

新北市政府今（20日）在板橋國小舉辦「107年板橋區建國里社區治安研習觀摩活動」。（葉書宏翻攝）

新北市政府今（20日）在板橋國小舉辦「107年板橋區建國里社區治安研習觀摩活動」，市長朱立倫親自頒獎給蘆洲區水湳里、五股區興珍里、三峽區鳶山里等3個治安社區，轉頒內政部107年度「社區治安-標竿社區」認證標章，並頒發新北市政府107年上半年加速推動社區治安營造補助費，計有29（里）社區獲得補助，由里長代表受獎各核予補助6萬元整。

社區治安研習觀摩活動上午聘請專家學者講授有關社區治安營造及防、救災等議題之課程，計有中央警察大學犯罪防治學系副教授賴擁連講授：「社區脈絡對於民眾治安滿意度之影響」；內政部消防署民力運用組義勇消防科科長周泰利講授：「防災社區推動心得與經驗分享」；衛生福利部保護服務司第一科科長林春燕講授：「強化社區預防構築社會安全網」。

下午由消防局派員講授及實地操作緩降機、滅火器使用方法、CPR急救教學、濃煙警報器解說、AED急救使用、濃煙逃生教學、地震體驗車體驗及防溺宣導；板橋區建國里里長廖明勇針對社區治安營造創新作為「守望相助、繁榮在地」經驗分享及地方治安、交通、特色介紹、環境訪勘等課程；最後舉辦綜合座談（由警政、消防、社政等機關人員列席實施意見交換，並由警察局（犯罪預防科、刑事警察大隊、婦幼警察隊、少年警察隊）、消防局（減災規劃科）及社會局（社會工作科、家庭暴力暨性侵害防治中心）實施預防犯罪、社區防（救）災及高風險家庭通報、家暴防治等宣導。

課程豐富多元，希望藉由觀摩活動及培力課程，能夠激發更多社區主動參與社區治安營造工作，以落實「治安社區化」之政策，並提升社區民眾防、救災意識及緊急應變能力，建立社區自主防衛體系，確保人民生命財產安全，提升民眾生活品質，營造「安心、安全、安康」之生活環境。

(中時 )