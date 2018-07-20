騎車頻回頭 藏毒騎士露餡了

2018年07月20日 15:28 中時 黃國峰

台中市38歲黃姓男子騎車頻頻回頭張望，引起中市警四分局春社派出所員警注意，警方攔查時，黃男疑緊張，交證件的手還抖了一下，為取信於員警，黃男取出身上物受檢，唯獨漏掉膝蓋處的口袋，此舉更令員警起疑，經進一步搜查，查出黃男攜帶二級毒品安非他命。

中市警局第四分局春社派出所警員李作安、林其鋒日前巡邏時，於忠勇路段，發現前方黃男騎機車頻頻回頭，覺得有異，於是請黃男停車受檢，員警詢問:「你一直往後看，是有什麼問題？甘有帶不該帶的？」黃男急忙表示沒有，為取信員警，將身上證件物品都掏出來檢查，唯獨褲子膝蓋上方的口袋故意漏掉。

員警追問那裡面什麼？黃男強自鎮定的說香菸盒而已啦！員警見黃男上衣口袋已經有一包香菸了，表示「你菸癮很大哦！帶2包菸在身上，拿出來看一下。」黃男見躲不過只好乖乖交出菸盒，員警半開菸盒，發現裡面僅有白色粉末，沒有香菸，追問這什麼？黃男只好坦承是安非他命。

黃男因攜帶0.38公克的二級毒品安非他命，全案警詢後依違反毒品防制條例移送台中地檢署偵辦。黃男哀怨的表示，因最近工作比較容易累，忍不住用一下提振精神，沒想到因自己心虛回頭，反而引起警方注意。

春社派出所所長魏綉薌表示，正值暑期青春專案期間，為保護青少年的身心健康，將秉持除惡務盡、鐵腕掃除毒品之決心，積極查緝青少年易聚集處所，營造優質青少年成長環境。

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(中時 )