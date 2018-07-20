台中》台灣大道施工成危險賽道？中市府：採適當措施降低衝擊

網友在臉書社團《爆料公社》PO出機車騎士行經台灣大道路面施工的影片。（圖／翻攝《爆料公社》）

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網友在臉書社團《爆料公社》PO出一段機車騎士行經台灣大道路面施工的影片，表示有如越野賽道，台中市議員顏莉敏質疑，台中市政府監管道路工程嚴重失職。對此，台中市府建設局回應表示，台灣大道四段慢車道進行寬頻管道改善工程，因鄰近醫院，不於夜間施工避免影響病人安寧，且外車道狹窄且有公車專用道，考量機車騎士安全，保留1.5公尺寬度供機車通過，現場除懸掛告示牌，也派義交及工程人員指引慢行，將影響降至最低，工程預計7月24日就可完工。

網友在《爆料公社》PO文表示，台灣大道路段施工，造成機車騎士彷彿進入可怕危險的越野賽道。顏莉敏表示，行經該路段的學生抱怨已施工多日，上下學時段人車擁擠，非常危險，她質疑選舉到了，台中市政府趕工，「胡亂規畫、草率執行」，從影片中見出台中市政府和承包廠商交通維護計畫出問題。

顏莉敏批評，台灣大道施工逼迫用路人在不到一公尺路寬的車道行進，連待轉區也被大型工程車占用，機車騎士騎在這路段如同進入越野賽道。顏莉敏要求台中市政府，全面檢視目前各項道路工程交維計畫及施工狀況，以用路人角度重新檢討規畫內容。

對此，台中市政府建設局表示，此次施工路段自國際街到安和路，兩側長度約2公里，因鄰近澄清和榮總等醫院，因此不於夜間施工避免影響病人安寧。因外車道狹窄且有公車專用道，考量機車騎士安全，保留1.5公尺寬度供機車通過，現場除懸掛告示牌，也派義交及工程人員指引慢行，希望影響降至最低。

建設局表示，台灣大道國際街到安和路的寬頻管道，因設計不當，埋設深度不足，導致該路段路面起伏，機車經過時險象環生，建設局經多次設計及施工檢討，進行該改善工程。市府考量施工路段緊鄰澄清醫院、台中榮總等院區，夜間施工將嚴重影響病人安寧，因此採日間的離峰時段施工，避免噪音擾民。

由於外車道狹窄，且有公車專用道，考量機車騎士安全，於施工路段保留1.5公尺寬度供機車慢行，現場並懸掛告示牌，施工區段前方也派義交及工程人員提前指示慢行，或是引導提前停駐。

建設局強調，施工範圍採南北兩側同步分街廓分段施工，提高施工效率，各段施工完成後立即開放通車，減輕交通衝擊，工程預計7月24日即可完工，希望用路人體諒。

(中時 )

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