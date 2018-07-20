勞動部「企業交流座談會」今登場打造職場「齡」距離

2018年07月20日 15:52 中時 吳江泉

「107年企業交流座談會」由勞動部高屏澎東分署長程泰運(中）主持。（吳江泉攝）

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心今（20）日上午在高雄翰品酒店，舉辦「107年企業交流座談會：職場齡距離‧代間合作創雙贏」，現場推出銀髮勞動力專題講座，由勞動部高屏澎東分署長程泰運主持，產官學界共170多人的意見交流座談會，盼藉由熱絡互動，提升企業主對高齡人力應用的重視及認同，共同打造銀髮友善職場環境。

程泰運表示，因應人口結構的變化，台灣高齡化的趨勢及速度正快速成長，南區銀髮人才資源中心為促進與企業主間的勞動力推展合作共識、助企業主打造銀髮友善職場環境，今天舉辦企業交流座談會。邀請中正大學勞工關係學系主任林淑慧主講「職場齡距離‧代間合作創雙贏」銀髮勞動力專題講座，針對中高齡人力資源發展、青銀世代共創雙贏等議題，提出研究成果與各國案例分享，讓台下企業主跨越職場既定印象，提升進用高齡人才的意願。

南區銀髮人才資源中心另外邀請轄區銀髮友善廠商到場接受表揚，及分享運用高齡人才的經驗。客運公司董事長表示，公司為追求永續經營發展，鼓勵員工勞退休，具備由勞動部高屏澎東分署長程泰運、企業文化的迎響力等相關從年輕做到退休，發揮每個年齡層的職場優勢。例如進入運輸業初期，可先駕駛客運磨練，中高齡階段隨體力變化，再回市區駕駛公車，發揮豐富社會歷練與乘客互動，也可擔任年長安全代言駕駛。

程泰運表示，這場企業交流座談會結束後，南區銀髮人才資源中心將持續推動銀髮人才運用服務，協助銀髮族重現勞動價值並提升工作表現，歡迎有意願重返職場的銀髮族，或是有意願聘用銀髮人才的企業，洽詢勞動部南區銀髮人才資源中心07-2222778。

(中時 )