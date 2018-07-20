微農坊收購蜂蜜10噸 埔里蜂蜜檸檬水發表上巿

微農坊收購南投埔里蜂蜜10噸，開發蜂蜜水、蜂蜜檸檬水，20日發表上巿。(業者提供)

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微農坊收購南投埔里蜂蜜10噸，開發蜂蜜水、蜂蜜檸檬水，20日發表上巿，左三為微農坊農創執行長劉嘉峰。(業者提供)
微農坊收購南投埔里蜂蜜10噸，開發蜂蜜水、蜂蜜檸檬水，20日發表上巿，左三為南投縣長林明溱。(業者提供)
微農坊收購南投埔里蜂蜜10噸，開發蜂蜜水、蜂蜜檸檬水，20日發表上巿。(業者提供)
微農坊收購南投埔里蜂蜜10噸，開發蜂蜜水、蜂蜜檸檬水，20日發表上巿，南投縣長林明溱簽署合作意向書。(業者提供)

微農坊農創公司收購南投縣埔里鎮蜂蜜原料，推出蜂蜜水及蜂蜜檸檬水，20日在南投縣政府中庭廣場發表上巿，通路並與家樂福獨家合作，現場提供試飲，縣長林明溱到場特別感謝。

今年因蜂蜜盛產，投縣府積極尋找廠商合作，在議員林芳伃及縣農會理事長胡嘉宸促成下，由微農坊收購蜂蜜10噸，與縣農會合作開發產品，避免因過盛導致削價競爭，或因囤積讓蜂農生計困難。

活動現場，微農坊也宣布，將以「一鄉一特色產品」，從南投縣出發，擴展全台與地方政府及農會合作，充分利用地方特色農產品，研發具特色的產品。

微農坊此次推出的蜂蜜水及蜂蜜檸檬水，蜂蜜原料來自南投縣埔里鎮，檸檬原料來自屏東縣九如鄉，日後還將與南投縣茶農合作推出日月潭紅玉蜂蜜奶茶，經由母公司台東初鹿乳品有限公司的專利乳製品技術，保留農產品原始風味。

20日發表的蜂蜜水、蜂蜜檸檬水由家樂福獨家販售，投縣府與微農坊期望3方攜手，共同推廣在地農業的食品轉型，為台灣優質農業盡一份力。

(中時 )

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