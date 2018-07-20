瓊斯盃》霸氣不再！孫思堯坦承陷入空前低潮

孫思堯坦承這次打瓊斯盃，自己的霸氣明顯不足。(中華籃協提供)

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中時電子報

過去HBL效力松山高中時期，中華白中鋒孫思堯總是給人霸氣十足印象，沒想到隨著瓊斯盃進行，孫思堯竟然坦承陷入空前低潮，「最近我打球越來越沒信心，我也不知道怎麼了，大概是我想太多，才會越來越不知道怎麼打！」

孫思堯曾跟高國豪攜手帶領松山拿下2014年HBL冠軍，如今兩人同時入選中華白，高國豪優異表現備受關注，反而是孫思堯似乎越來越邊緣化，目前登錄4場，平均只有3.8分、2.5籃板，給人的感覺就是在場上打得很掙扎。

「大概是我在美國打球，碰上太多體型或體能比我好的對手，讓我越打越沒有信心，」目前就讀美國紐約理工學院的孫思堯表示，「像是有1場表現不如預期，賽後我就會不斷胡思亂想，拚命思考我到底是哪裡沒有做好。」

幸好孫思堯沒打算就此放棄自己最愛的籃球，反而是選擇用另類方式激勵自己，「反正我就是持續告訴自己，不管別人怎麼想，就是上場打球拚就對了，我會逐漸用場上表現證明自己，也可以幫助自己別再胡思亂想了。」

談到自己在紐約打球第1年時光，孫思堯說：「上季我打了30場球賽，平均上場時間大概15分鐘，只是我們大多都是大一與大二球員，所以輸多贏少，應該是排在最後1名還是倒數第2名吧，我也記不清楚了，下季我們會更好。」

「雖然我主修是會計，我的GPA卻有3左右，所以別以為我只是去打球，不會好好念書，我可是很認真在學校功課上面的！」孫思堯說。

(中時電子報)

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