光復幼保與產業結盟升學就業兼順利

新竹市光復中學幼保科20日與大新竹地區10家幼兒園業者簽約結盟，提供學生更多實習機會與就業選擇。（陳育賢攝）

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新竹市光復中學幼保科20日與大新竹地區10家幼兒園業者簽約結盟，提供學生更多實習機會與就業選擇。（陳育賢攝）

為讓學生在高中學程就能有實習操作經驗，並在畢業後若不想再升學有直接就業的管道，新竹市光復中學幼保科20日與大新竹地區包括鐵道蒙特梭利等10家幼兒園業者簽約結盟，未來高3學生除了有實習機會，畢業後更可直接就業。

光復中學昨天與大新竹地區的幼兒園包括鐵道蒙特梭利、加米、新莊、菲曼★、田園、漢聲、上智、竹東、湖口及光復等學園正式簽約結盟，即日起幼兒園不但將提供實習機會，讓幼保科高3學生有必修實習學分的場所，畢業後若不再升學，更有直接就業的選擇。

光復中學幼保科主任古淑瑩指出，光復幼保的課程理論與實務兼具，學生在畢業前能夠習得豐富的教學實務經驗，還在就學時就已在幼兒教育界十分搶手，在實習結束後，更能直接被留任。

此外，學生在就讀大學前有實際的園所工作機會，不僅荷包滿滿賺取大學學費，又能累積產業實務經驗，有助於提升未來職場的競爭力。

古淑瑩說，幼兒教育是目前最熱門最夯的行業，不論是第1線的教學工作，或是親子館、親子餐廳等相關行業，上下游產業都有大好的前景。

近幾年來台灣的幼教版圖更擴展到海外，新加坡、澳洲及中國等地，大舉向台灣挖角，台灣的幼兒教育有廣大的就業市場，幼保科是越來越夯的職科。

(中時 )

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