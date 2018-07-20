PANDORA甜點餐車 全台快閃

2018年07月20日 15:47 中時 陶福媛

PANDORA爆米花冰淇淋和水果凍飲，可愛又甜蜜。(陶福媛攝影）

PANDORA仲夏甜點餐車全台快閃，成為網紅打卡聖地。(陶福媛攝影）

PANDORA餐車風格時尚，還有帥哥美女為VIP服務。(陶福媛攝影）

PANDORA餐車風格時尚，還有帥哥美女為VIP服務。(陶福媛攝影）

為了嬌寵全台逾5萬名PANDORA忠實會員，來自丹麥的珠寶品牌PANDORA打造粉紅色的北歐時尚甜點餐車，在全台展開甜蜜巡迴，只要在店上消費就可免費兌換爆米花冰淇淋和水果凍飲。即起至22日PANDORA甜點餐車進駐新光三越信義新天地A11館外的香堤廣場，隨及將駛往板橋大遠百、高雄漢神和台中新光三越等百貨商場。

PANDORA目前社群媒體擁有數百萬忠實粉絲，其中會定期上門購物的忠實會員數更高達5萬人，放眼各大珠寶飾品品牌，可說無人能及，推究原因就在PANDORA常不定期舉辦會員回餽活動，不僅加深品牌形象，且可提升粉絲的忠誠度。

即起登場的PANDORA時尚甜點餐車造價不菲，以北歐風的溫潤木質、白色牆面和清新植栽花藝為裝飾，打造甜美的北歐簡約風，開幕首日吸引不少網紅前來拍照留影，享受甜蜜的歡樂時光。

在PANDORA甜點餐車駐點期間，憑PANDORA店上消費發票即可兌換爆米花和水果飲料，憑駐點百貨200元以上消費發票，只要拍照上傳社群媒體發享，就送水果飲料，數量有限，送完為止。

PANDORA台灣區董事長陳昱龍指出，PANDORA北歐仲夏甜點餐車快閃活動最後一站將進駐某中部偏鄉小學，除了與小朋友分享甜點，還會舉辦一場歡樂派對，「但現在不能透露地點，因為這是個甜蜜的驚喜！」

PANDORA北歐仲夏甜點餐車快閃活動巡迴行程表

7/20~22日 台北新光三越信義新天地A11館

7/27~29日 板橋大遠百

8/3~5日 高雄漢神巨蛋

8/10~12 台中新光三越

(中時 )