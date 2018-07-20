爭破頭！小小警察營 7千人搶2百名額

台中市警察局於暑假期間舉行「小小警察體驗營」共200個名額卻來了7千多人報名參加，日前經電腦篩選後公布200位學童名單，被抽中的人狂呼：太幸運！（張妍溱翻攝）

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網友在市警局臉書留言：「比考警專錄取率還低」好驚人。（張妍溱翻攝）

搶破頭！台中市警察局於暑假期間舉行「小小警察體驗營」共200個名額卻來了7千多人報名參加，經電腦篩選後公布200位學童名單，被抽中的人狂呼：太幸運！也有網友在市警局臉書留言：「比考警專錄取率還低」好驚人；參加學童實際體驗警察各項工作。

暑假一到，許多家長規劃子女暑期休閒活動；台中市警局今年首度辦了「小小警察體驗營」人氣大爆棚。活動從7月29日至8月5日分為4個梯次，每1梯次開放50名學童參加；活動課程包括：交通安全、刑案鑑識、犯罪預防、刑事偵查等各項關卡活動，讓學童實際體驗警察的各項工作的辛勞。

參加的小朋友資格必須設籍在台中市且滿3足歲至8歲學童；有家長表示，學童放暑假不出門，為避免待在家裡低頭玩手機，參加體驗營可以讓孩子接觸平常不曾接觸的人事物，知道人民保母的辛勞，是很好的暑假體驗。

警察局表示，7月初開放警局臉書粉絲頁報名後，首日就有超過2600名的家長登錄報名，報名到7月中旬截止，平均一天近500個家長為家中小寶貝報名，網頁總計7873個帳號留言報名，經刪除資格不符者，共有6626名帳號報名成功；還有網友形容：「比被閃電打到的機率還低」超級難得。

(中時 )

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