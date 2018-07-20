最容易變「網黑」的10大行業！每天被網友罵免錢

2018年07月20日 15:59 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

俗話說「行行出狀元」，不過現在鄉民聲量龐大，許多行業每天被網友罵免錢，一不小心就變成「網黑」。根據DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據引擎》調查，揭開網路上最容易變「網黑」的10大行業，常常被鄉民們罵到體無完膚。

●第1名 媒體從業人員

◎最常被網友罵：小時不讀書，長大當記者

◎辛酸OS：報了被罵、不報被漏，放國際沒人看....

網路上攻擊媒體的字眼，族繁不及備載，網友們又愛看又愛罵，因此把媒體視為「食之反胃，棄之可惜」。另外，台灣媒體在特殊的政治環境下，各有擁護立場，這也是媒體備受爭議的原因。

●第2名 政客

◎最常被網友罵：只會黑心貪汙收回扣

◎辛酸OS：對選民喊話：我是為你好啊！

台灣的政客幾乎沒有不被罵的，加上政論節目氾濫，政客們越來越像演員，也容易被貼上負面標籤。

●第3名 總統

◎最常被網友罵：沒長腦袋、沒擔當

◎辛酸OS：不管我說什麼，反正你們是不信了

身為國家元首，背負著人民神聖選票的厚望，總統的一言一行，幾乎是被全民用高倍率的顯微鏡用力檢視。網路的時代，政府做不對、做不好，被罵、被檢討已成常態。

●第4名 店家老闆

◎最常被網友罵：黑店沒良心、賣超貴

◎辛酸OS：不吃拉倒拿去餵豬

奧客充斥，店老闆要是沒有做到顧客至上，立刻會被放到爆料公社等社群媒體公審，罵到體無完膚。

●第5名 老師

◎最常被網友罵：不會教書還出來跟人家當老師

◎辛酸OS：師者所以被罵、被罵、再被罵...

當老師最崩潰的，就是教學時遇到不聽話的學生，卻不能打、不能罵，否則被怕家長一狀告到學校，得不償失。另外，老師這個職業背負著軍公教的原罪，容易遭網友的仇富心理撻伐。

●第6名 法官

◎最常被網友罵：恐龍法官亂判

◎辛酸OS：下判決才沒那麼簡單！你才恐龍！

資訊發達的時代，許多案件被公開檢視，一但法官的判決不如預期，就可能會被冠上「恐龍法官」的惡名。

●第7名 醫療人員

◎最常被網友罵：醫死人你賠得起嗎？

◎辛酸OS：生死有命，我們也很努力！請尊重專業！

醫療人員的工作關乎人命，因此被嚴格看待，甚至超越其他職業。

●第8名 藝人

◎最常被網友罵：沒才藝又長得醜

◎辛酸OS：啊....浮浮沉沉藝界人生，冷冷暖暖多變人情

藝人的一言一行很容易被社會大眾拿放大鏡來看，當一個藝人展現自己真實的一面或行為不慎出槌時，有可能因為讓粉絲幻滅，而被討厭。

●第9名 網紅

◎最常被網友罵：廢到不行不知道在紅什麼

◎辛酸OS：點閱說明了你曾因為我的廢而笑啊...

現今網路紅人百家齊放，許多人靠著社群平台一夕爆紅，但也會因為一句話不符合社會期待而一夕黑掉，甚至馬上被後人取代。

●第10名 律師

◎最常被網友罵：拿錢辦事、替犯人辯護

◎辛酸OS：付出專業拿工資錯在哪？犯人也有人權需要辯護

律師社會地位高、收入好，在網路上經常被用極高的道德標準看待，正因為身為最懂法律的人，也被視為不應該有任何脫序的失常行為。最容易被黑的是，若擔任重大案件犯人的辯護律師，會被網友以有色眼光看待。

(中時電子報)