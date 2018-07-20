Fun暑假！桃園鐵道之旅 農場工廠玩透透

2018年07月20日 16:02 中時電子報 綜合報導

暑假到，桃園市政府貼心地規劃超過10條遊程，讓大人小孩玩得盡興。此次特別規劃連結桃園楊梅區的生態旅遊路線，結合了休閒農場、博物館、有機農場以及當地活動，規劃出一日套裝行程推出微旅行「鐵道龍貓秘境」，帶著民眾一同發掘桃園之美。

行程景點分別有江凌日觀休閒農場、郭元溢糕餅博物館、矮古ㄟ客家蔥香麵、台鐵富岡車輛基地、亞洲植產有機農場、2018地景藝術節。江凌日觀休閒農場保有大片完整的自然環境、蘊藏多種花卉，動物生態資源更是多達50多種，極富自然教育價值。而郭元溢糕餅博物館較廣為人知，位於桃園楊梅館的是台灣第一家榮獲環境教育場域評鑑通過的觀光工廠，生產基地面積達17000坪，是全台唯一宮殿式建築的優良觀光工廠，提供手作活動、戶外教學專區、節慶主題活動以及針對外國旅客的體驗活動等，活動多元且富有教育意義。

台鐵富岡車輛基地。(桃園自在遊網站提供)

60年老店「矮古ㄟ客家蔥香麵」則是安排為一日行程中的午餐饗宴，曾被多家電視台採訪介紹，並榮獲桃園市指定優良店家，是當地人的口袋名單。另外，「台鐵富岡車輛基地」是台灣鐵路管理局設立於桃園市楊梅區的一座鐵路車輛維修保養場，位於縱貫線北段新富車站旁，於2013年1月10日正式啟用，這裡也是拍照聖地，近幾年吸引越來越多年輕人前往朝聖。

行程景點之一的「亞洲植產有機農場」於1992年成立，一直以種植景觀工程草皮為主，近幾年轉型成有機農場。這裡有一座完全農場，使用有機肥料及有機飼料餵養生命，並循環再利用的永續經營理念，成就了零廢料的完全農場概念。今天的亞植有機農場也是全台最大的有機蛋廠商，而且完全農場的明星商品包含有機鮮有雞、有機鮮有蛋、有機蔬菜，來到這可以買到品質保證的有機食材。

最後，2018地景藝術節為在地主題活動，以地方覺醒、社區風動、藝術打樁為三大主軸，以及社區參與、在地特色、環境永續、循環經濟等四大價值打造在地藝術活動，展覽地區包含楊梅、富岡、中壢、老溪街、青塘園，可以參觀到巨大的藝術裝置，既壯觀又好拍，是許多家庭出遊的選擇之一。

(中時電子報)