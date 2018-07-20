網球》體育署長接見曾俊欣 期勉美網再創佳績

2018年07月20日 16:09 中時電子報 黃邱倫

教育部體育署高俊雄署長於今日與甫獲2018年溫布頓網球公開賽青少年單打冠軍的新生代球王曾俊欣會面，除了對曾俊欣接連獲得兩座青少年大滿貫單打冠軍，表達最真切的恭賀之意，並且勉勵曾俊欣持續努力，追求卓越。

台灣網球小將曾俊欣於今年溫布頓網球公開賽青少年男子單打冠軍賽，面對英國新生代希望的地主選手德瑞波（Jack Draper），以6比1、6比7、6比4擊退對手封王，成為台灣史上第1位在溫網青少年單打賽事奪冠的選手。

曾俊欣年初於澳洲網球公開賽拿下青少男單打亞軍，再於6月法國網球公開賽拿下青少男單打冠軍及雙打亞軍，7月溫布頓網球公開賽繼續維持好狀態，展現堅毅的奮戰能力，再度奪得青少男單打冠軍，成為今年唯一打進3個大滿貫青少年男單決賽的選手。

高俊雄指出，網球是我國競技運動重點發展項目，也是國人高度關注的職業運動之一，體育署近年以運動發展基金培育優秀或具潛力運動選手計畫賡續支援我國網球好手征戰世界，並感謝企業響應力挺選手。

高俊雄表示，預祝曾俊欣能挾著青少男組世界第1的氣勢，在接下來登場的美國網球公開賽及青年奧運再創佳績，體育署將延續培訓規劃，協助俊欣銜接成人組職業賽事，持續挑戰自我，邁向網壇頂尖之列。

(中時電子報)