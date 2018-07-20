天註定！掐死女友藏車廂準備棄屍 男自撞護欄犯行曝光

莊姓駕駛國道自撞殺死女友準備棄屍大逃亡凶行曝光。（楊樹煌攝）

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中時電子報
、中國時報/
黑色轎車後車廂棄置女屍曝光。（楊樹煌攝）
國道第七大隊副隊長徐進修說明案情發現經過。（楊樹煌攝）

(16:24已更新案情)驚見棄屍後車廂！南投縣埔里鎮國道6號西行線愛蘭交流道附近，中午11點多，發生自小客車自撞，國道7隊警方檢查後車箱，聞到異味，在在後車廂發現1具女性屍體

，警方初步調查，28歲莊姓駕駛和27歲李姓女子是男女朋友關係，在台中汽車旅館發生口角，男子掐死女子，為了毀證逃亡，駕車上國道準備棄屍。

這起驚悚棄屍案意外曝了光，警方指出這部黑色自小客車在國道6號29K愛蘭交流道附近自撞，不知怎麼半，整個人恍神的坐在橋頭，警方接到報案前往處理，男性駕駛只受到輕傷，送往附近埔里基督教醫院救治，事故轎車拖吊埔里小隊，聞到異味，才赫然發現後車箱載運女屍體，脖子有明顯的勒痕，外傷明顯，疑似他殺，下午3時許南投地檢署檢察官率法醫進行相驗處理，進一步確認死者死因。

國道七隊副大隊長徐進修表示，莊姓駕駛供詞反覆，案情還待進一步釐清，初步研判莊姓駕駛和李姓死者是男、女朋友關係，昨天莊男掐死李女後不知怎麼辦，決定大逃亡、棄屍滅證，卻沒想到冥冥中自有天意，莊男說，車開著，突然一陣恍神，就發生自撞車禍了，讓殺人凶行攤在陽光下，李女至少死亡一、兩天以上。

(中時電子報)

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