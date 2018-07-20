2018花蓮縣原住民族聯合豐年節 搖擺那魯灣

2018年07月20日 16:12 中時電子報 綜合報導

眾所矚目的花蓮縣原住民族聯合豐年節~「搖擺那魯灣」即將登場，自7月20日至7月22日，連續三天三夜在花蓮縣立美崙田徑場熱情引爆，來自全縣各部落的原住民族人，將以高亢的美妙歌聲與熱情奔放的舞蹈歡喜迎賓並分享豐收喜悅。這場豐富多彩的原住民族盛會，吸引國內外眾多媒體關注，可望帶來觀光人潮。期待所有熱愛花蓮的朋友「一起來作客」，體驗原住民文化的無限魅力。

花蓮縣原住民族聯合豐年節今年以「搖擺那魯灣」為主題，「那魯灣」源自阿美族語，有著歡迎、喜悅、祝福之意，展現阿美族質樸善良、熱情好客的ㄧ面，所以盛情邀約大家一起來「搖擺那魯灣！」；此次並力邀國內知名書法家林岳瑩老師落款，他鑽研歷代字帖多年，研發出新九宮格書法學習模式，榮獲本縣美術家書法篆刻薪傳獎，同時取得海峽兩岸的專利，林岳瑩老師筆力遒勁且揮灑自如，也將「搖擺那魯灣」幾個大字發揮得淋漓盡致。

今年大會舞歌曲「搖擺那魯灣」，原曲調是流傳於阿美族原住民歌曲。另有一說是國寶級的阿美族歌手盧靜子在1958年哼唱並作族語詞，但因當年沒有著作權觀念，故未註冊成為原曲作者。2006年卑南族青年歌手陳永龍將這首歌以「搖擺那魯灣」為曲名，發表在「美麗心民謠」專輯，而羅家倫先生曾以此曲填上國語歌詞，成為六零至七零年代家喻戶曉的愛國歌曲「台灣好」。2018年，經由公開推薦徵選，這首歌被選為原住民族聯合豐年節的大會舞曲。再由金曲奬得主吳昊恩（卑南族）重新編曲，旋律輕快悠揚，特別是兒童、青年及婦女共同吟唱，配上清亮激昂的銅管樂聲，除了延續這首歌曲的精神意涵，更向盧靜子、陳永龍等所有演唱過這首歌的前輩致敬！期望「搖擺那魯灣」能繼2016年「我是牧童」、2017年「原住民很忙」之後，接續再創原住民族語歌曲的風潮！

仲夏之季舉辦的原住民族聯合豐年節，是太平洋左岸重大慶典，六大原住民族群聚集在此，一同祈求國泰民安並慶祝農產豐收，藉此表達對祖靈與土地的感謝之情，這項具有觀光特色的慶典活動，每年都吸引成千上萬來自海內外的遊客前來朝聖，在歡愉的氣氛中體驗花蓮原民文化。

活動慶典的「Malikoda」是重頭戲，以中央原型舞台為中心，邀請全場嘉賓圍成圓圈共跳大會舞，牽起左右兩邊友人的手，不論相識與否，繞著圓圈中心跳舞，一起揮汗，感謝天地的恩賜。這「千人共舞」的壯觀場面，是眾多媒體與攝影愛好者最令人興奮感動的經典畫面。

花蓮縣原住民族聯合豐年節。(圖片來源：花蓮縣政府提供)

活動三天主題分別為：第一天篤動恩（Totong薪火相傳）、第二天瑪嘎給伊定（Makakiting心手相連 團結一心）、第三天蘇漾芭萊（Suyang Balay真正美好）；盛邀花蓮在地知名團隊等及台東縣高商原舞團，展開各族群樂舞精華完整表演行列，連續3天透過歌聲與舞蹈，感受部落族人的熱情與活力。此外，活動現場安排上百個原住民族業者帶來傳統美味，像是阿里蓬蓬、烤乳豬、杜侖、竹筒飯等各類原住民美食等您來享用；當然，原民傳統服飾、編織、雕刻等精湛的手工技藝都是不容錯過的。

根據往年經驗，最讓人感到魅力動人的是，每場活動結束後，總會有大批遊客與原民朋友懷著熱情未散不捨離去的心情流連四周，時而抬頭仰望星空及層巒疊翠；時而沉浸於廣衾大海構築的蒼茫暮色，在微風輕拂的初夏夜晚，體驗最舒心怡人的原住民美善文化，相信將會是每ㄧ個訪客此生最值得感動的美麗回憶。

(中時電子報)