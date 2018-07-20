瓊斯盃》中華白怯戰？慘輸伊朗46分吞6連敗

2018年07月20日 16:31 中時電子報 黃及人

儘管昨天(19日)休兵，中華白20日在瓊斯盃遭遇高大強敵伊朗，竟以56比106慘敗收場，除了苦吞6連敗，至今仍然1勝難求，更創本屆瓊斯盃最大輸分，全隊唯一得分上雙的陳昱瑞說：「我們今天明顯怯戰了，不該出現如此狀況！」

中華白雖在今年瓊斯盃前5戰全敗，輸得最慘的一役，也不過輸給菲律賓23分，沒想到休兵過後，中華白竟然一口氣輸到46分，甚至從第1節就可以感受到他們怯戰心理，除了不敢跟伊朗球員肢體對抗，更頻頻漏出誇張空檔給對手。

「我們今晚不只防守，連籃板也輸了一大截，不能因為面對這麼強的對手，我們就用不同態度應戰，」攻下13分的陳昱瑞表示，「就算伊朗鋒線幾乎都有200公分的高大身材，這幾乎就是以後我們面對中國、西亞球隊的應有身材。」

中華白總教練謝玉娟賽後第一句話，就是她感到蠻難過的，因為經歷休兵調整，今天拚勁態度應該更好，「我卻看到我們無法有效阻止對方進攻，感覺自己綁手綁腳，或許是因場上沒有1個真正的精神領導者存在。」

因為中華白今天一口氣讓吳永盛、林庭謙、賴廷恩等人休兵，原本謝玉娟希望林俊吉打出前幾場的優異組織與進攻表現，沒想到他全場竟然投8中1、僅拿2分，更提前陷入犯規危機，「我猜想大概阿吉累了。」

「此役刻意把曾祥鈞、王柏智、孫思堯與呂威霆4名中鋒都登錄，結果證明他們只能1個1個上，無法搭配上場，」謝玉娟說，「我想今天從第1節就這樣，感覺每個點都輸，表現也不積極，這跟我想要他們持續進步的使命不符！」

(中時電子報)

中華白球員賽後跟球迷大玩投籃機。(黃及人攝)