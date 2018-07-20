陸向旅遊業釋善意　旅展包150攤位

海峽兩岸夏季旅展20日登場，南投縣的業者主打美食，讓遊客吃飽又玩得盡興。（陳祐誠攝）

友善列印
中時

由民間組織舉辦的海峽兩岸夏季旅展今（20）日於台北世貿一館登場，相較去年底官方主導的台北國際旅展（ITF）大陸業者缺席，這次大陸向台民間釋出善意，派出24個省市參展、包辦150個攤位，儘管規模不大，但已讓台灣業者「感到溫暖」。

民進黨執政後，兩岸關係急凍，台灣觀光協會會長葉菊蘭上任，更表明不會使用台胞證，也意味著中斷與大陸的觀光交流，陸旅遊業者去年首度缺席ITF，據悉今年也可能不參加。不過，由台灣旅遊交流協會舉辦的夏季旅展，陸方卻派了24個省市來台參展，給足面子。

有大陸業者說，通常每年都會來台參展，次數或參展的大小都不一定，主要是業者將計畫向上級報，核准了才有預算。言下之意透露，陸方讓旅遊業者來台參展是有選擇性的。

台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍指出，今年有大陸有24個省市參展，約150個攤位，規模不是歷史上新高，但的主題與內容，可說是重於規模。

賴瑟珍認為，當兩岸業者有了交流，對雙方旅遊市場都是學習的機會，也讓台灣民眾多接觸大陸旅遊；而讓大陸旅客來台，則可以看看真實的台灣，感受到台灣人的友善與熱情，那會比他們在媒體上看到的台灣更迷人。

海峽兩岸旅遊交流協會為這次旅展準備相當多資料，例如華東、華北旅遊業者贈送整本冊子，內有詳細旅遊資訊，海南是以美食為主軸，福建則帶來精彩的魁儡戲，歡迎台灣旅客造訪。

台灣業者拿下100多個攤位，同樣卯足了勁展示在地特色，例如南投縣今年主打旅遊美食，要民眾遊玩之餘也要填飽肚子，尤其金都餐廳現場準備的紅糟滷肉飯、筍子貢丸湯等，都受到民眾好評。

不願具名的台灣旅遊業者表示，台灣官方不願與大陸交流，結果造成小老百姓的損失，透過這次旅展發現，陸方其實仍願意釋出善意，讓業者們在兩岸冷凍的關係中，再度感到溫暖。他說，其實每個人都有能力釋出善意，「有做總比沒有做好」。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
美漫英雄玩快閃！週日來八德商圈… 暑假樂園好熱血！浪裡玩水 看台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。