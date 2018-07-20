陸向旅遊業釋善意　旅展包150攤位

2018年07月20日 16:58 中時 陳祐誠

由民間組織舉辦的海峽兩岸夏季旅展今（20）日於台北世貿一館登場，相較去年底官方主導的台北國際旅展（ITF）大陸業者缺席，這次大陸向台民間釋出善意，派出24個省市參展、包辦150個攤位，儘管規模不大，但已讓台灣業者「感到溫暖」。

民進黨執政後，兩岸關係急凍，台灣觀光協會會長葉菊蘭上任，更表明不會使用台胞證，也意味著中斷與大陸的觀光交流，陸旅遊業者去年首度缺席ITF，據悉今年也可能不參加。不過，由台灣旅遊交流協會舉辦的夏季旅展，陸方卻派了24個省市來台參展，給足面子。

有大陸業者說，通常每年都會來台參展，次數或參展的大小都不一定，主要是業者將計畫向上級報，核准了才有預算。言下之意透露，陸方讓旅遊業者來台參展是有選擇性的。

台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍指出，今年有大陸有24個省市參展，約150個攤位，規模不是歷史上新高，但的主題與內容，可說是重於規模。

賴瑟珍認為，當兩岸業者有了交流，對雙方旅遊市場都是學習的機會，也讓台灣民眾多接觸大陸旅遊；而讓大陸旅客來台，則可以看看真實的台灣，感受到台灣人的友善與熱情，那會比他們在媒體上看到的台灣更迷人。

海峽兩岸旅遊交流協會為這次旅展準備相當多資料，例如華東、華北旅遊業者贈送整本冊子，內有詳細旅遊資訊，海南是以美食為主軸，福建則帶來精彩的魁儡戲，歡迎台灣旅客造訪。

台灣業者拿下100多個攤位，同樣卯足了勁展示在地特色，例如南投縣今年主打旅遊美食，要民眾遊玩之餘也要填飽肚子，尤其金都餐廳現場準備的紅糟滷肉飯、筍子貢丸湯等，都受到民眾好評。

不願具名的台灣旅遊業者表示，台灣官方不願與大陸交流，結果造成小老百姓的損失，透過這次旅展發現，陸方其實仍願意釋出善意，讓業者們在兩岸冷凍的關係中，再度感到溫暖。他說，其實每個人都有能力釋出善意，「有做總比沒有做好」。

(中時 )