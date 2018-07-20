風神寶寶展傳統戲曲新魅力 《明星節度使》反思電玩不成癮

2018年07月20日 16:59 中時 陳淑芬

台中國家歌劇院推出《明星節度使》，生動活潑地剖析沈迷於電動遊戲的潛在問題。（陳淑芬攝）

風神寶寶兒童劇團團長陳昭賢（左2）說，要讓小朋友沒有距離的接觸到台灣文化。

結合歌仔戲及東方文化故事的風神寶寶兒童劇團，將在台中國家歌劇院推出《明星節度使》，劇中巧妙地融合歌仔戲傳統曲牌、年輕人流行語言，甚至綜藝文化，生動活潑地講述貓族公主烏梅尋父之旅面臨考驗波折，仍樂觀正向及打電動成癮的小皇帝，走出自我重拾快樂的故事。

台中國家歌劇院即將在21日及22日於中劇院推出風神寶寶兒童劇團的《明星節度使》，20日舉辦記者會，演出精采片段，現場搭配歌仔戲傳統文武場樂隊，歌曲改編自歌仔戲傳統曲調，搭配傳統童謠、年輕人流行語，融合國、台語演唱及對話，甚至結合綜藝節目的闖關遊戲，內容活潑逗趣、節奏歡愉明快。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，風神寶寶兒童劇團展現不一樣的傳統戲曲，也改變的民眾對傳統戲曲的認知，她並感謝參與「偏鄉孩童造夢計畫」的中華開發工銀文教基金會及凱基銀行，將邀請雲林地區126位偏鄉學童到場觀賞。

風神寶寶兒童劇團團長陳昭賢，是明華園團長陳勝福與孫翠鳳的女兒，她說，劇團除了融入歌仔戲傳統戲曲，並以改編台灣文化故事為主，讓小朋友沒有距離的接觸到台灣文化。

《明星節度使》不以傳統教條式的宣導手法，而是藉由愛打電動的小皇帝等生動的故事，剖析沈迷於電動遊戲的原因，讓大小朋友反思遊戲成癮的潛在問題，進而不再沉迷於電玩遊戲，分配自己的時間及生活。

(中時 )