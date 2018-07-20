武陵谷地高山音樂會 音符飛揚國寶魚棲地

歷屆戶外「梅」好年華音樂會每每吸引爆滿遊客席地欣賞。（武陵農場提供）

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「梅」好年華音樂會結合音樂、花季及茶藝，吸引各地旅客到場參與及旅遊，打響武陵的自然生態之美。（武陵農場提供）

雪霸國家公園管理處與退輔會武陵農場、武陵富野渡假村共同舉辦「愛樂琴聲Kyawan音樂饗宴」音樂會，將於8月5日上午10點在武陵農場醒獅園為遊客打造原音天籟，在自然美景中藉由飄揚的音符，渡過不一樣的夏季音樂會。

2010年首屆「梅」好年華音樂會，結合音樂、花季、茶藝，吸引各地旅客到場參與及旅遊，打響武陵地區自然生態之美。今年8月由雪霸處、武陵農場及武陵富野渡假村再度攜手合辦「愛樂琴聲Kyawan音樂饗宴」音樂會，透過音樂、藝術、生態、旅遊的點線面串連及知性體驗，展現武陵獨特風情魅力的暑期之旅。

這場音樂會邀請南投縣仁愛鄉親愛村原住民朋友組成的「親愛愛樂弦樂團」，結合和平區平等國小學童共同演出。親愛愛樂弦樂團在王子建及陳珮文2位老師帶領下，培養偏鄉學童的音樂素養，去年7月組團前往奧地利參加「維也納國際青少年音樂節」勇奪絃樂組冠軍。

雪霸處處長鍾銘山表示，武陵谷地海拔約1750公尺，擁有高山景觀的壯麗、七家灣溪水的靈氣，夏季白日溫度約在26度左右，是十分舒適的避暑勝地，邀請遊客屆時前來遊賞自然山林，坐在國寶魚的棲地「Kyawan」谷地裡，傾聽以靈動的手指譜出悠揚動人的愛樂琴聲。

另外，本次音樂會為了讓無法前往現場聆聽的遊客及提供民眾共同欣賞，特地安排於雪霸「登峰造極雪霸之美」、武陵農場及武陵富野渡假村3個主辦單位的臉書專頁直播，讓大家可以與音樂會現場同步聆聽美妙的原音天籟。

(中時 )

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