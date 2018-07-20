曝光戀情首同框 趙駿亞曝交往李燕沒但書

2018年07月20日 17:00 中時 洪秀瑛

兩人台上很客氣。（盧禕祺攝）

趙駿亞為了新書寫4萬字。（盧禕祺攝）

趙駿亞比著他騎的三輪車。（盧禕祺攝）

趙駿亞分享環島的心情點滴。（盧禕祺攝）

趙駿亞今天出席個人手寫新書《踩向環島之西南東北》發表會，女友李燕到場獻花，趙駿亞緊張得滿頭大汗。這是兩人公開戀情後首度合體，還穿了情侶裝，李燕說自己預購了不少書要送給弱勢團體。兩人在台上客氣以對，李燕沒留下受訪，趙駿亞護愛說，因為她怕被問到兩人是否要結婚的事。

趙駿亞表示，現階段開心比較重要，兩人交往沒但書，不存在結婚的問題，他自己現在也漸漸沒那麼想結婚，自嘲「因為每次說想結，但對象都不一樣，我們也不是小朋友，真有結果就會有結果」。兩人今天穿情侶裝有先講好？他說到現場才知道的，不是在家發現？他說「沒有啦，我們來自兩個地方」。

他一直是陽光輕熟男，坦言女友不是那麼愛戶外運動。下次考慮帶另一半環島？「這很好活動，但時間和體力允許都可以考慮」。他環島期間，李燕有打電話關心，「講電話時間很短，因為她也知道我寫書寫得很痛苦，我騎到宜蘭的時候她有去，主要是接我回台北看一位病危的三立同事」。

他當初花1.4萬打造特製的三輪車環島30天，新書《踩向環島之西南東北》記錄心情點滴，現在騎完後已經轉賣給朋友，因為三輪車前重後輕的特性，車速無法太快，1500公里的路程裡，讓他感受到不少台灣人的溫暖。

這段旅程中，有粉絲和讀者透過他的個人臉書上知道行程，特地在路上等他、為他加油，甚至還有人準備飲料、食物，表達對這次環島行的正面支持和肯定，令他感受到台灣最美的不是風景，而是人。

趙駿亞2015年曾為了幫助老人，進行徒步環島；今年他又為了台灣環境，騎著改裝三輪車環島，沿路撿拾保特瓶淨灘，至於下個計劃？他笑說：「開船吧！也許開著一艘小遊艇，走進澎湖、馬祖、小琉球等地，為海底環境生態盡一份心力。」

(中時 )