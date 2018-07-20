潘孟安駁斥：沒有強拆民宅 網友怒轟：凌晨行動幹嗎？

屏東縣議員蔣月惠、屏東縣長潘孟安。（翻攝自屏東縣議會網站）

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中時電子報
綜合報導

日前為了抗議16日清晨屏東縣工務處派遣怪手前往火車站後方公勇路，突襲強拆民宅，屏東縣議員蔣月惠衝突中咬傷了女警手臂，事發後她強往警局道歉，卻因無人搭理她而嚎啕大哭，事情在網路傳開後，引發全台關注。

蔣月惠也在臉書發文痛批縣長潘孟安，並質疑「縣長潘孟安強拆民宅收了多少錢?」未料事後卻收到潘孟安發律師函要求她刪文，蔣月惠則堅持拒絕刪文，經媒體大肆報導後，大批網友即灌爆潘孟安臉書。

潘孟安今發文回應則稱，:「沒有強拆民宅，公勇路拓寬案是配合屏北鐵路高架化、屏東火車站新建及都市發展需要，自99年辦理變更都市計畫審議，期間歷經21次會議討論及專家學者把關，至104年10月定案，106年8月公告拆除；之後縣府與住戶溝通協調，在21戶牴觸戶中，有14戶同意搬遷，其中的11戶在先前就完成拆除，剩餘3戶同意戶在搬離後，排定7月16日拆除，怎會是強拆呢？」

「而爭議當天凌晨5點集合相關前置作業，是為了維護交通以及施工安全的準備作業，防止斷水斷電發生危險等，實際拆除時間是上午8點半，另外，在3.47億元的經費中，只有2千7百萬元用在拓寬工程，另外的3.2億元全是土地徵收及21戶地上物的補償金，過程都編制預算書，經縣議會審查通過，公開透明。」

對此網友提出質疑表示，「為何縣府要在清晨4、5點執行拆除命令?」、更有網友諷刺潘孟安說，「拆房子時候五點集合，不知道建房子時候有沒有那麼早就集合？」並有網友認為縣府在狡辯，「那麼多的警力凌晨到現場是為了指揮交通而已，大型器具只是『借放』不同意戶家門前而已啦!沒強拆沒強拆~」。

(中時電子報)

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