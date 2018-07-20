中秋連假離島機票　23日開放訂位

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今年中秋節有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖等3離島管制航線，將提供1232架次、計10萬8346個座位數，7月23日上午9時起開放訂位。

今年中秋節自9月22日至24日有3天連假，民航局規劃9月21日至25日為航空疏運期，以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機或放大機型因應假期需求。

在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含馬公－金門航線）650架次，計5萬4494個座位數；金門航線464架次，計4萬5830個座位數；馬祖航線118架次，計8022個座位數，後續亦將視需求狀況適時增班。

民航局強調，自2015年以來於3天以上連續假期在機票上加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，確實有助於讓有限之空運資源獲得更有效利用，旅客訂位後未搭乘比例明顯降低，所以此次中秋連假，此一措施仍將比照實施，於尖峰時段2018年9月21日至9月23日台灣出發至離島方向，以及2018年9月23日至9月25日離島出發回台灣方向的機票，加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。

民航局提醒旅客，如因故無法搭乘原訂航班時，務必航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

(中時 )

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