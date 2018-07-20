鳳梨價跌　彰化建商救果農買整車贈獨居老人

彰化在地建商「維瓦第」建築團隊，為了搶救鳳梨果農，鼓勵大家多食用國產時令水果，直接向產地採購一整車鳳梨，要送給客戶和華山基金會的獨居老人享用。(謝瓊雲攝)

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銷售部副總周甫科(左起)將盛產的鳳梨送給華山基金會溪湖天使站站長張瓊曰，總量約有三、五百顆，將陸續親送給附近鄉鎮的獨居老人享用。(謝瓊雲攝)
維瓦第天瑚位在溪湖鎮明星學區，建商救果農送愛心公益活動，一早果農就將整車鳳梨載運到接待會館。(謝瓊雲攝)
鳳梨因台語諧音同「旺來」，一直是房產房仲業界最愛的喜氣水果。(謝瓊雲攝)
維瓦第建築團隊近年陸續在彰化縣內鄉鎮推出建案，最新的「天瑚」基地位在溪湖鎮明星學區湖北國小、溪湖國中附近。(謝瓊雲攝)

產銷失調、導致進入盛產的鳳梨價格大跌，彰化縣一家推新建案的建商19日直接向產地果農購買一整車、上千顆鳳梨，除了送給來賞屋的民眾鄉親，也贈送給華山基金會獨居老人品嘗，希望長輩們吃了鳳梨「旺來福來」，也帶動銷售業績旺旺。

維瓦第建築團隊近十年陸續在彰化縣內彰化市、福興鄉和和美鎮等鄉鎮市推出建案，頗受好評；銷售部副總周甫科表示，最近正值鳳梨產季，但今年卻因生產過剩導致價格崩跌，產地價格1斤不到10元。

為了提醒大家多多食用水果、幫助果農，因此特別舉辦買鳳梨送愛心公益活動，只要來賞屋的民眾都可以免費領取鳳梨，同時其中半數鳳梨也將交由華山基金會溪湖天使站，轉贈給附近鄉鎮服務的獨居老人享用。

溪湖華山天使站站長張瓊曰表示，今年鳳梨盛產，因其滋味香甜又富有酵素助消化，是非常適合老人食用且受歡迎的時令水果，目前溪湖站服務的獨居長者約80名，將把受贈的鳳梨交由埤頭、北斗和員林等站社工，在未來一周內陸續親送給阿公阿嬤們享用。

周甫科表示，鳳梨「旺來」一直是建築房仲業界最愛的水果之一，今年盛產又便宜，因此大量採購希望能與更多鄉親分享，這回首度在溪湖鎮推出「天瑚」建案，透天別墅、17米棟距，分三期興建，第一期20多戶已在興建中，歡迎到場鑑賞。

(中時 )

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