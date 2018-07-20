生態營家扶小朋友認識雲林海洋及產業

2018年07月20日 17:09 中時 許素惠

雲林家扶中心海洋生態夏令營，小朋友在沿海撿垃圾做環保。（許素惠攝）

雲林家扶中心海洋生態夏令營，小朋友前進口湖台灣鯛生態創意園區，了解雲林海洋生態及產業。（許素惠攝）

雲林家扶中心生態夏令營小朋友前進口湖台灣鯛生態創意園區，DIY新鮮的台灣鯛手捲、烹煮味美台灣鯛魚湯，並淨化漁村及海灘，了解雲林海洋生態及產業，維護台灣鯛王國的美譽，收穫滿行囊。

雲林家扶中心100位小朋友在育達獅子會長曾蘭慧等人帶領下，認識新鮮無汙染的台灣鯛飼養、加工及烹調等，DIY新鮮的台灣鯛手捲、烹煮味美台灣鯛魚湯，從實際動手做中了解雲林為什麼有台灣鯛王國美譽的原因。

曾蘭慧說，台灣鯛肉質細緻營養豐富，是優質的蛋白質來源，學童補充營養後活力滿滿。小五的「琴韻」直呼，只有加入薑片，味道就很鮮美。

孩子並深入漁村及海邊淨村、淨灘，撿拾、清除塑膠製品、保力龍等。小六的「佩佩」說，海邊的垃圾真的很多，如果不清除乾淨，會隨著洋流飄到世界各地，也顯示保護環境是每個地球人的責任。

育達獅子會前總監蕭文龍稱許孩子透過營隊成長很多，不但認識了雲林海洋生態，學習桌遊理財觀念，也了解兒童權利公約，勇敢說出自己的權利，包括對生態環境的保護，因而在結業式中頒發5萬元獎勵金。

(中時 )