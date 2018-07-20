跟著桃園地景藝術節 尋訪中壢之美

2018桃園地景藝術節/桃園自在遊網站提供

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中時電子報
綜合報導

2018地景藝術節即將登場！想要去桃園玩卻又不知怎麼玩？那就跟著桃園市政府規劃的「職人帶路。地景藝術節之中壢尋美趣」遊程玩一天吧！

桃園地景藝術節於2018.9.14-2018.9.30展開，桃源自然地景多元，無論是埤塘還是圳道、海岸，人文地景因多元族群共存而留下各種文化記憶與資產。而地景藝術節以地方覺醒、社區風動、藝術打樁為三大主軸，並以社區參與、在地特色、環境永續、循環經營等四大價值，打造在地藝術活動品牌，讓遊客看得開心也拍得盡興。

在一日遊中會參訪到4個地區，分別是位於中壢的公共藝術設置，這裡媒合了藝術家與在地社區居民和學校，以老街溪的過去、未來、在地故事、溪畔巷弄為場域，並與藝術家共同創作8件作品，是具文藝氣息的悠閒景點；另外，中壢上河圖則是蒐集再生材料，媒合藝術家與居民共同創作藝術品，連結老街溪沿線創作10件作品，並沿途尋訪中壢巷弄、日式宿舍群等，從歷史紋理去思考城市的永續發展。

出自藝術家王文志設計的桃機一號/桃園自在遊網站提供

另一個參訪區域為A21藝術塗鴉行動，屬於中壢的年輕都會，因機捷開通帶來的便利性，帶來城市的轉變。以A21環北站的車站通風井為地標，邀請年輕塗鴉藝術家彩繪1件作品，以趣味及互動性為風格；最後，位於漫步青塘園的桃機一號藝術裝置，是由藝術家王文志以鋼骨架起形色不同的行李箱，藉由行李箱代表著旅人的各色夢想、故事，宛如乘載著心靈點滴的箱子，圍成繽紛機體，讓人走入其中想像著在飛行中俯望桃園。

(中時電子報)

「職人帶路。地景藝術節之中壢尋美趣」報名
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