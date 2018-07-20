公勇路被強拆僅蔣月惠力抗縣府 陳為廷當時正在...網友傻了

公勇路被強拆時陳為廷正在... (圖／本報資料照)

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中時電子報
強拆過程中，僅有無黨籍議員蔣月惠孤身一人力挺住戶對抗縣府，遭到數十名警察圍攻 (圖／翻攝自蔣月惠臉書)
公勇路被強拆的時候，陳為廷正在臉書分享國民黨新竹縣場參選人楊文科小編鬧出的烏龍 (圖／翻攝自臉書)

大埔張藥房重建，總統蔡英文率領內閣到場大肆慶祝的同時，屏東縣政府卻率隊突襲公勇路強拆房屋，被痛批根本雙重標準，現場僅一個無黨籍縣議員蔣月惠力挺住戶，抵抗縣府與警察，卻因咬警察衍生案外案。此事讓不少網友疑惑，當時在大埔激烈抗議，甚至朝時任縣長劉政鴻丟鞋的陳為廷如今人在哪，到陳為廷臉書一看，才知道他當時關心的是新竹縣長參選人楊文科疑似PO文烏龍。

國民黨新竹縣長參選人楊文科的臉書粉絲頁鬧烏龍，疑似小編忘記切換帳號，直接PO文，導致變成自問自答、自己捧自己的內容，隨後粉絲頁急刪文，但已經被網友備份，陳為廷也在自己的臉書轉發這則消息，表示「笑死XD 小編累了？」。

對比陳為廷抗議張藥房事件，卻對公勇路不聞不問，也讓網友看傻眼，甚至有人在陳為廷文章底下留言詢問：「不知您役期結束沒，是否有時間關心一下屏東公勇路拆遷事件，想當初在大埔案你身先士卒，吶喊丟鞋不遺餘力，用猙獰面孔捍衛土地正義，對付政府官僚，昨天一個議員咬人揭發公勇路事件，哭泣的議員讓我想到你跟林飛帆，可是你們不在那，那...你們在哪呢？」

不過此則留言已經18個小時，陳為廷依舊沒有任何回應。遠在英國留學深造的林飛帆臉書也沒有針對此事評論。也讓網友疑惑：「當初那些覺青、抗議人士呢？人在哪？怎麼都不見了」。

(中時電子報)

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