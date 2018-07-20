暑假樂園好熱血！浪裡玩水 看台上勁歌熱舞

2018年07月20日 17:23 中時 何書青

邁入第2年的「青春舞台Rock the future」，今年有來自全台大專院校42組熱舞、熱音等社團接力演出，超過350位青年夢想家陸續在六福水樂園的水畔舞台上表演，即日起至8月26日止，每周都有精彩表演。除了來表演的學生團體能免費暢遊水陸雙樂園外，六福水樂園暑假也推學生優惠，只要憑學生證2人同行1人免費，還可一起參與今年最盛大的水戰音樂節，呼朋引伴一起拿起水槍大對戰。

「青春舞台Rock the future」是六福村為了鼓勵學生用健康活動的方式完成青春夢想而舉辦，只有在暑假7、8月的周末中午在六福水樂園人工造浪設施「碧海藍天」水畔舞台登場，台上表演團體熱血的演出著，特別的是台下正泡著水嬉戲的遊客同時也是觀眾，隨著音樂玩得更嗨，熱鬧非凡。去年首次舉辦時吸引13組學生社團、共98位表演者參加，特別的演出經驗在學生族群間獲得高度好評，不少表演者頻頻詢問「明年還會有嗎？」今年續辦的消息一出，馬上吸引包含台北的景文高中、師範大學和中山女高吉他社等全台42組校園社團報名。

學生們追夢渴望能有表現的舞台，抓到機會後更是卯足全力練習，希望演出之日能大放異彩。南強工商表演藝術科學生林力田，在學長姐的推薦下與同學報名參加，她說，在水邊演出的經驗相當特別，要牢牢抓住觀眾目光就必須使出渾身解數，這也能激勵自己努力練習，拿出更好的表現。明年一定會繼續參加，還要推薦其他同學組隊報名。

六福村行銷部經理葉益亨表示：「六福水樂園在夏日開放，夏天的熱情與青春的熱血相互輝映。鼓勵青年學子擁有健康正向的興趣與夢想，孩子們也需要能展現成果的舞台和肯定的掌聲，因此就讓六福水樂園來擔任學生們的夢想啦啦隊。」而水樂園的青春舞台未來將持續為學生們開啟，歡迎全台高中、大學各式表演性質社團一起來與遊客們分享精采表演。

(中時 )