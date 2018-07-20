國內最大幅絹布書法作品 新竹縣美術館展出

書法家林森輝創作巨幅絹布作品金剛經，全長約16.5公尺、寬2公尺，共寫下5837字。（莊旻靜攝）

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書法家林森輝的「林森輝碑刻書畫展」即日起在新竹縣美術館展出，展期至8月5日止。（莊旻靜攝）

巨幅金剛經，近期在新竹縣文化局美術館展出！書法家林森輝費時4年半的時間，完成目前國內最大幅的絹布書法作品，同步展出60餘件作品，新竹縣長邱鏡淳、文化局長張宜真邀請民眾一同欣賞林森輝的創作。

「林森輝碑刻書畫展」即日起至8月5日展出，林森輝為客家子弟，作品在美國休士頓、日本橫濱市等地永久展出。他認為，碑林是重要的文化遺產，因此在接觸藝術工作後，便決定投入研究拓碑書法藝術的傳承與推廣，讓更多人認識中國文字之美，以及書法藝術。

林森輝曾參與國立美術館園區碑林名人書法真蹟雕刻工程、國父紀念館中山碑林書法真蹟雕刻工程、與楊英風大師聯手雕刻全國最大書法浮雕藝術牆工程（聽琴圖、北辰樓記）、台北市政府中廳巨匾書法雕刻工程（禮運大同篇）等共374件，也曾獲得洄瀾獎書法第1名、第2屆薪傳獎傑出青年等殊榮。

文化局長張宜真表示，林森輝曾擔任中國書法藝術家協會理事、台灣書法學會理事，也是國家文官學院書法講師，他說，學習書法讓他更能體會「寧靜」的力量，亦能仔細省思生命的意義。他以4年半的時間，揮毫書寫金剛經，絹布作品長16.5公尺、寬2公尺，是目前國內最大幅的絹布書法。詳情可洽文化局臉書「竹縣go藝思」粉絲專頁查詢或電洽03-5510201轉806。

(中時 )

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