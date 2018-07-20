被刪預算！大英博物館到天貓賣文創挖金

2018年07月20日 17:39 中時電子報 何宜玲

大英博物館日前終於正式在天貓開設旗艦店，讓全球的博物館粉絲感到相當興奮。英國政府每年對大英博物館的預算不斷刪減，讓大英博物館不得不走上雲端，和大批粉絲在空中相見。這家旗艦店主打文創衍生品，包括木乃伊鉛筆盒、神秘祭司書籤、玻璃杯，還有法老膠帶和手機殼等。

由於文創衍生品的種類大多圍繞在紙膠帶、筆記本、冰箱磁鐵，因此有人認為根本和「故宮淘寶」打擂台。

而大英博物館旗艦店才開設短短幾天，配貨只有100件的超夯商品「小黃鴨系列」和「木乃伊系列」都已賣完，陸續補貨中。據服務人員指出，未來將有新產品很快上市。顯示大家還是相當喜歡這些具有濃濃文青味的周邊商品。

根據《環球時報》報導，大英博物館天貓店自本月1日推出以後，已經吸引了近8萬粉絲，其中不乏許多社交名人。這也是自故宮博物館進駐淘寶，掀起討論風潮以後，再度讓博物館迷注意到，大英博物館商店也上線了。

近幾年的博物館開店風潮，還包括陝西歷史博物館也有淘寶店。

《北京商報》報導，由於去年，大英博物館就曾和阿里魚、天貓合作，以網路直播召開一場發佈會，結果一週後，大英博物館的線上訪問量瞬間暴增到1700萬人次。但2016年全年的訪問量只有1200萬，可見粉絲相當喜歡這種方式。因此，有了這次經驗以後，大英博物館便萌發開拓中國市場的念頭。

(中時電子報)