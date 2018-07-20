咖啡品鑑師練感官 進軍世界大賽

黃琮瑜以咖啡為事業及興趣，不斷精進自己。(呂筱蟬攝)

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黃琮瑜以咖啡為事業及興趣，不斷精進自己。(呂筱蟬攝)
黃琮瑜以咖啡為事業及興趣，不斷精進自己。(呂筱蟬攝)

從事咖啡生豆業務的黃琮瑜，在今年世界盃杯測師大賽中，從60位參賽者中脫穎而出，成為台灣區冠軍。32歲的黃琮瑜入行3年，憑平常累積的鑑賞力與下班後的自主練習，養成品賞咖啡的敏銳知覺，11月他將代表台灣前往巴西參加杯測師世界賽。

專業咖啡品鑑師需要擁有敏銳的味、嗅覺等感官經驗，世界咖啡杯測大賽考驗咖啡品鑑師，在有限時間內咖啡識別能力。杯測師通常以天生嗅、味覺靈敏的年輕女性較為吃香，而32歲的黃琮瑜憑藉著後天的努力與經驗成為特例。認真的他平日不菸不酒，為了保持良好的狀態，甚至在賽前拒絕所有刺激性食物。

他現在是源友企業業務，負責咖啡生豆販售，工作上時常接觸來自世界各地的咖啡生豆，有時甚至一天杯測了上百支品項，只為了挑選出最好的豆子供應客戶。

黃琮瑜表示，他雖畢業於東華大學海洋生物科技研究所，但跳脫限制，投入食品業，更曾經到印尼從事食品相關行業。2015年他看見了咖啡市場的潛力，原本對咖啡一知半解的他進入源友企業，成為咖啡生豆販售業務，開發了他對咖啡的興趣，透過工作經驗與私下的努力，進而成為台灣知名咖啡品鑑師。

(中時 )

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