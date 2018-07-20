揭秘奇蹟救援！搶救泰國足球少年的背後 一潛水員罹難死

2018年07月20日 17:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

這世界是否有奇蹟存在呢？或許是有的，然除了待救援者自身的求身毅力和信心外！其實背後的故事也令人感動！當12名年紀輕輕的泰國足球隊員和25歲的教練受困在緬甸邊界附近的洞穴消息傳出，全世界的人揪著一顆心關注救援任務的一舉一動。長達兩個多星期，這群師生受困於洞穴中，隨之動員全球救援人員的行動，證實人心堅毅不拔的強韌；期間一名救援潛水員不幸罹難的悲劇，更彰顯這次救援的嚴峻挑戰。

男孩們一個個被救出，仍有許多疑問有待解答。這些男孩為什麼出現在洞穴裡？他們是如何在沒有食物、又不會游泳的情況下存活兩個禮拜呢？他們獲救之後未來的身心狀態呢？到底救援團隊是怎麼將男孩們救出危機四伏的洞穴？洞穴的獨特地質結構又為何帶來如此艱難的挑戰呢？Discovery 頻道《搶救泰國足球少年OPERATION THAI CAVE RESCUE》是第一部探索這場險象環生救援行動的紀錄片，從各種角度一層層揭開這個全球矚目的故事。節目將於7月21日週六晚8點首播。

《搶救泰國足球少年》為第一部探索這場險象環生救援行動的紀錄片， 除了紀錄下人類堅韌不拔的精神之外，更聚焦完成這次奇蹟救援的非凡科技創新。（Discovery頻道提供）

全球關注奇蹟救援行動 招集各國菁英組成搜救隊

將近一個月的時間，全球關注12位年輕的泰國足球隊員和教練受困於洞穴中，他們進入泰國北部與緬甸邊界接壤、長達近10公里的地下洞穴探險，而這趟原本應該是入隊儀式的旅程，在洞內水位突然上升後，演變成受困於幽暗洞穴迷宮2.4公里深處的生存危機。來自美國、英國、澳洲和泰國的頂尖潛水員，甚至連有矽谷鋼鐵人伊隆馬斯克，全都加入這次驚心動魄的救援行動，在伸手不見五指又蜿蜒崎嶇的狹窄洞穴中與死神搏鬥。

Discovery頻道與ITN Productions聯合製作《搶救泰國足球少年》特別節目 全球關注奇蹟救援行動 招集各國菁英組成搜救隊。（Discovery頻道提供）

高難度救援更加嚴峻 潛水員不幸罹難

在這群11到16歲的男孩和25歲的教練失蹤後的第10天，兩位英國海軍海豹部隊員在距離洞口一個半小時的地方，發現他們全擠在一小塊岩墩上面。他們還活者，但依然受困，男孩都不會游泳，而且營養不良又身體虛弱。

救援人員害怕必須等長達4個月的雨季過去才能將他們從洞穴深處救出。洞穴內的氧氣量已降至15%，受困的人暴露於嚴重缺氧危機，與高山症雷同可能引起精神錯亂、咳嗽、呼吸急促、心跳加快的症狀，如果沒有及時治療，有可能導致死亡，這還不包括水位上升可能將他們淹死的風險。

搜索開始將近兩週後，嚴峻的考驗又再度惡化，一名身為三鐵好手的前泰國海豹部隊成員，在沿著路線放置供男孩脫困使用的氧氣瓶時，因缺氧昏迷，回程途中不幸罹難。

當男孩們一個個被救出，仍有許多疑問有待解答。他們是如何在沒有食物、又不會游泳的情況下存活兩個禮拜呢？他們獲救之後未來的身心狀態如何？到底救援團隊是怎麼將男孩們從危機四伏的洞穴中救出？洞穴的獨特地質結構又為何帶來如此艱難的挑戰呢？

Discovery頻道《搶救泰國足球少年OPERATION THAI CAVE RESCUE》是第一部探索這場險象環生救援行動的紀錄片，直擊人類史上數一數二艱鉅且令人忐忑不已的救援行動，同時揭露救援背後的科學創新。從事發開始即取得獨家紀錄，包括心急如焚的家人心路歷程，紀錄下人類堅韌不拔的精神，也聚焦完成這次奇蹟救援的非凡科技創新，得以讓洞穴深處的奇蹟救援在我們眼前展開。

(中時電子報)