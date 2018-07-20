高雄寵物展巨蛋登場 搶攻萌寵經濟

2018年07月20日 18:00 中時 柯宗緯

高雄巨蛋寵物用品暨服務展20日登場，現場還舉辦超級寵物美容師大賽。（柯宗緯攝）

高雄巨蛋寵物用品暨服務展20日登場，主辦單位請來千萬惡霸犬擔任開場嘉賓。（柯宗緯攝）

高雄巨蛋寵物用品暨服務展20日登場。（柯宗緯攝）

萌寵經濟夯！南台灣寵物盛會「高雄寵物用品暨服務展」20日起一連四天於巨蛋登場，現場規畫寵物食品、寵物用品、文創商品、照護服務等四大展區，包辦寵物食衣住行育樂，昨邀請身價千萬惡霸犬擔任開場嘉賓，反差萌樣相當吸睛。

主辦單位揆眾展覽總經理周孝慶表示，寵物視同人類的家人，寵物市場商機無限，現在已蔓延到「人類化」巧思，舉凡美容、醫療保健、飲食、飯店、餐廳到寵物保母、寵物殯葬、寵物月子中心等多元服務，讓萌寵經濟創造驚人獲利。

寵物展商業同業公會全聯會理事長張靖霖指出，過去這幾年少子化，間接促成寵物事業蓬勃發展，1年全台超過15場展覽，但這麼多寵物展覽必須做出差異化，使策展單位、寵物商業業者、寵物主人達到多贏局面。

現場「照護醫療服務」區域，提供寵物澡堂、行為訓練、寵物健檢等多項服務體驗。其中，設有「犬澡堂」採自助洗方式，提供專業洗澡機台供飼主為毛小孩洗澎澎，一解夏日黏膩汗水。

寵物盛會以百元、銅板價促銷販售寵物肉乾、飼料、福袋等。另設計「汪汪障礙趣味賽」提供寵物訓練肌耐力、協調力與敏捷度，以及寵物美容師大賽開鑼，美容師們耐著性子整理修剪毛小孩，一隻隻華麗變身，吸引民眾圍觀。

(中時 )