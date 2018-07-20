快時尚扼殺地球？台泰設計展看「花草變織品」

2018年07月20日 17:55 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

向自然學習！我們可以用更環保的方式愛地球！為了愛美！很多人的衣櫥裡可能都有數件可能沒穿過的衣服！你可知，據調查，台灣人每年丟掉520萬件衣服、420萬件褲子以及540萬雙鞋，衣櫃裡更有20%的衣物是很少穿或從來不穿！然不斷汰舊換新的結果，激起更多的資源浪費與污染！

然我們都知道，「地球只有一個」！要如何兼顧美麗與環保呢？但不斷汰舊換新的結果，激起更多的資源浪費與污染！用創意和一顆愛地球的心！我們都可以做得到？松山文創園區與泰國創意設計中心合作台泰設計交流展，4組台灣和泰國設計品牌共同策展，7月20日至8月27日於松山文創園區的松菸風格店家亮麗展出！看設計師如何在天地與大自然場域中，運用多元材質，延續產品的使用壽命。

貴賓現場敲打園區採集的構樹樹皮，體驗設計師的現地製作樂趣。（主辦單位提供）

涼爽潔淨的紗麻做為材料，用大自然原始的花草進行染色！美麗繽紛布料就呈現了，加上設計師巧手，時尚兼具環保的衣裳就此展開！松山文創園區今年4月以主題「ATTITUDE」，參加曼谷國際禮品暨居家用品展（Style Bangkok Fair 2018），同時攜手泰國創意設計中心推出台泰設計交流展，成為展會期間設計展區最大亮點，備受各界矚目。

「有機造物Industrial Skin」 策展品牌：hybridise X SATAWAT。（主辦單位提供）

展覽主題「ATTITUDE：Inspired by Nature」強調「設計的創造性態度源自於大自然！」，「ATT」意涵At Taiwan與At Thailand，4組台灣和泰國的設計品牌共同創作，泰國擅長各類材質塑形的「SATAWAT」，遇上來自台灣專注自然材質研究的「hybridise」；泰國擅長自然纖維運用的織品設計「Slowstitch Studio」，遇上台灣透徹服裝剪裁的「C JEAN」，台泰設計師以材質為核心，設計為媒介，共同發展向自然學習(Inspired by Nature)的概念。

從當地的「就地取材」到執行面的「手工製作」，傾聽、順應材料的特性，透過手作與其產生對話。設計師們以最輕巧的設計力度，開發出一系列柔軟且貼近生活的日常用品，將自然帶入我們的生活，讓綠色留在我們的身邊，更從材質運用上思索未來永續循環的可能。在兩個城市相似卻又不盡相同的文化背景下，以各自的生活經驗與觀察角度，將尊重在地文化與關懷土地的態度帶入設計中，找尋存在於傳統工藝和創新生活之間的連結。

松山文創園區將於7月21日下午推出台泰設計交流講座與工作坊，藉由時下輕鬆議題與設計師交流對談，探討大眾對於慣有物品的想像力，及對環境的關注。設計師在大自然中創作，重新學習並思考設計扮演的角色！

另為貼近台泰兩地消費者，本次參與展出的4組設計品牌將進行快閃活動，8月1日起至8月31日於台灣松山文創園區松菸風格店家（松菸製造區），與泰國創意設計中心設計藝廊（The Edition Shop），皆可看到來自台泰兩地的創意商品，歡迎民眾前往選購，近距離感受遊走於自然與創新中的美好設計！

台泰設計交流展4組台灣與泰國設計品牌共同策展，設計師取材自然，手作永續工藝。（主辦單位提供）

台泰設計交流展 「向自然學習-改變與創新的視角 ATTITUDE：Inspired by Nature」

時間：7/20-8/27，週一至週日10:00～18:00，免費參觀

地點：松山文創園區 松菸風格店家主題展區

(中時電子報)