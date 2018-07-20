李遠哲台大說惹眾怒 林火旺重批：品格侏儒 瞧不起這種人！

李遠哲一句「台大沒有能力選出一流的校長」引發軒然大波 (圖／本報資料照)

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中時電子報

中研院前院長李遠哲今天(20日)一句「台大沒有能力選出一流的校長」引發軒然大波，林火旺也在臉書重批李遠哲：「學術的巨人、品格的侏儒，令人瞧不起！」

林火旺在臉書以及微博同步PO文，提到自己在1998年北市長選舉時就批評過李遠哲，他表示李遠哲用諾貝爾化學獎的光環不斷去干涉其他領域，讓人以為得了諾貝爾獎後主張什麼都是對的，這種謬誤邏輯上的專有名稱是「訴諸不合格權威的謬誤」，他如果也把自己當權威人士，其實是不合格的。

李遠哲表示自己幫清華大學找到很棒的學長當校長，就是一流的，林火旺再度抨擊「又是個邏輯謬誤」，他直言學術研究傑出與好校長有何相干？林火旺提到，台大最被肯定的校長是傅斯年，但並不是因為學術研究傑出，而是胸襟與格局被肯定。

林火旺說台大的校訓一直是「敦品勵學、愛國愛人」，品德優先於學業，台大的校長應該也要具備讓台大人出社會後對人們有貢獻，「找一個有名無品的教授當校長，這種功利迷思是李遠哲者流心中的一流校長，但不是我心中的理想校長。」

林火旺最後呼籲，表示李遠哲可以不同意他，但學化學的人不要介入自己不懂的領域，還一副下指導棋的模樣，如果連最起碼的職業倫理都不懂，就是「學術的巨人、品格的侏儒，令人瞧不起！」

(中時電子報)

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