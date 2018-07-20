1000元報名費含多項觀光好康 花蓮太平洋縱谷馬拉松開始報名

太平洋縱谷馬拉松去年總計5000多人參賽，今年報名活動自今下午起跑至8月31日。（花蓮市公提供）

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太平洋縱谷馬拉松今下午在璽賓行旅舉辦報名記者會。（張祈攝）

花蓮知名路跑活動「花蓮太平洋縱谷馬拉松」將在12月15日登場，延續往年分組，共分為全馬、半馬、小馬迷你馬4組賽程，總計5000名額，在外加視障組，報名時間自今下午3時開跑，總獎金高達21萬元，市長魏嘉賢邀請民眾一起來健康運動，拿獎金。

太平洋縱谷馬拉松是市長魏嘉賢在議員任內促成，轉任市長後延續辦理，是花蓮境內除了太魯閣峽谷馬拉松外，第二處在國家級風景區舉辦的路跑賽事，同樣是路跑族的年度盛事。

魏嘉賢說，花蓮得天獨厚的自然景觀，將馬拉松賽事層次向上提升，以運動結合觀光，帶來不一樣的觀光體驗，繼去年以花蓮市東大門為主題，今年完賽獎牌以「新城鄉」為主視覺設計，只要從2016年持續參賽，就能在2028年收集整套優美獎牌。

今年參賽組別包括全馬42公里、半馬21公里、小馬10公里、迷你馬5公里以及視障組，除了迷你馬及視障組外，其餘3組男、女前3名皆有加碼致贈獎金，最高獎金3萬元，總獎金金額高達21萬。

體育會理事長汪錦德表示，全馬限額800人、半馬1500人、小馬1200人、迷你馬1500人，報名分別為1000元、899元、799元及599元，每人限報名一個組別，報名自20日開始，額滿為止。

觀光業者也力挺馬拉松賽事，參賽選手可在12月13日至17日期間，憑著選手布，就可以享有7處觀光景點免費或優惠門票，此外，名產、旅宿業者加碼贈送完賽禮盒及住宿優惠價格，今年代言人魏華萱直呼，1000元報名費可換眾多優惠，真是超好康馬拉松。

(中時 )

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