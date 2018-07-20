林佳龍力推和平專案 再率市府團隊視察原鄉建設

2018年07月20日 18:27 中時 王文吉

林佳龍任內首創「和平專案」，執行3年多以來，成效頗佳。（王文吉攝）

和平區代表、里長踴躍參與區政座談會。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（中）主持谷關消防分隊揭牌典禮。（王文吉攝）

谷關消防分隊揭牌。（王文吉攝）

台中市長林佳龍率局處首長視察谷關溫泉公園。（王文吉攝）

往返「東勢、谷關」的豐原客運266路公車繞駛進入松鶴部落，長者直呼搭車更方便。（王文吉攝）

彌平偏鄉建設落差，台中市長林佳龍任內首創「和平專案」，積極發展和平區，20日他再率市府團隊深入原鄉視察。林佳龍在和平區公所與地方人士進行區政座談時，除細數3年多以來的政績，還預告中橫臨37便道「通行中巴」已進入最後審查階段，有望在9月開放行駛。

林佳龍率建設局長黃玉霖、水利局長周廷彰、經發局長呂曜志、觀光局長陳盛山等，先至和平區公所參加區政座談會，一級首長幾乎全員到齊。和平區長林建堂簡報指出，這3年來順利解決簡易自來水、梨山垃圾瀑布、幼教人力等問題，另山區路平、路燈也獲得改善。

林佳龍表示，市府成立「和平專案」3年多，對和平區進行全面性照顧，包括文化教育、農業、交通建設等、成立全國第一所原住民族實驗小學，爭取前瞻計畫獲核定1億3000萬元推動路平，提升山區道路安全及農產品運輸便利。

至於地方殷切期盼中橫便道開放中巴通行，交通局副局長馮輝昇表示，公路總局與市府合組「中橫便道通行乙類大客車安全評估委員會」，日前期中報告已通過，預定8月中旬召開安全評估委員會，針對期末報告進行審查。

「台8線通車對梨山發展非常重要！」林佳龍表示，針對期末審查，市府已經補件，希望整個過程加速完成，通過後，市府規畫中型巴士「管車不管人」，不論居民、務農民眾或觀光客，可以安全便利地進出梨山地區。

市府指出，「和平專案」自2015年3月迄今，提案列管共計348項，目前完成234項，計投入3億7788萬元。區政座談會結束後，林佳龍率局處一級主管往山區挺進，沿路視察松鶴部落、谷關溫泉廣場並主持谷關消防分隊揭牌典禮，傍晚經中橫臨37便道，7度前往梨山過夜。

(中時 )