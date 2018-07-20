林佳龍力推和平專案 再率市府團隊視察原鄉建設

台中市長林佳龍率市府一級首長，前往和平區公所參加區政座談會。（王文吉攝）

友善列印
中時
林佳龍任內首創「和平專案」，執行3年多以來，成效頗佳。（王文吉攝）
和平區代表、里長踴躍參與區政座談會。（王文吉攝）
台中市長林佳龍（中）主持谷關消防分隊揭牌典禮。（王文吉攝）
谷關消防分隊揭牌。（王文吉攝）
台中市長林佳龍率局處首長視察谷關溫泉公園。（王文吉攝）
往返「東勢、谷關」的豐原客運266路公車繞駛進入松鶴部落，長者直呼搭車更方便。（王文吉攝）

彌平偏鄉建設落差，台中市長林佳龍任內首創「和平專案」，積極發展和平區，20日他再率市府團隊深入原鄉視察。林佳龍在和平區公所與地方人士進行區政座談時，除細數3年多以來的政績，還預告中橫臨37便道「通行中巴」已進入最後審查階段，有望在9月開放行駛。

林佳龍率建設局長黃玉霖、水利局長周廷彰、經發局長呂曜志、觀光局長陳盛山等，先至和平區公所參加區政座談會，一級首長幾乎全員到齊。和平區長林建堂簡報指出，這3年來順利解決簡易自來水、梨山垃圾瀑布、幼教人力等問題，另山區路平、路燈也獲得改善。

林佳龍表示，市府成立「和平專案」3年多，對和平區進行全面性照顧，包括文化教育、農業、交通建設等、成立全國第一所原住民族實驗小學，爭取前瞻計畫獲核定1億3000萬元推動路平，提升山區道路安全及農產品運輸便利。

至於地方殷切期盼中橫便道開放中巴通行，交通局副局長馮輝昇表示，公路總局與市府合組「中橫便道通行乙類大客車安全評估委員會」，日前期中報告已通過，預定8月中旬召開安全評估委員會，針對期末報告進行審查。

「台8線通車對梨山發展非常重要！」林佳龍表示，針對期末審查，市府已經補件，希望整個過程加速完成，通過後，市府規畫中型巴士「管車不管人」，不論居民、務農民眾或觀光客，可以安全便利地進出梨山地區。

市府指出，「和平專案」自2015年3月迄今，提案列管共計348項，目前完成234項，計投入3億7788萬元。區政座談會結束後，林佳龍率局處一級主管往山區挺進，沿路視察松鶴部落、谷關溫泉廣場並主持谷關消防分隊揭牌典禮，傍晚經中橫臨37便道，7度前往梨山過夜。

(中時 )

黨產條例釋憲案 監委再籲司法院… 法庭滑手機、披白布條 228潑漆青…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。