《中時晚間快報》國道車禍自撞 後車廂驚見女屍

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綜合報導

◎國道車禍自撞 後車廂驚見女屍

驚見棄屍後車廂！南投縣埔里鎮國道6號西行線愛蘭交流道附近，近中午時分發生自小客車自撞，國道7隊警方獲報趕到，聞到異常味道，搜尋卻在在後車廂發現1具女性屍體，懷疑可能他殺，南投地檢署已經率法醫前往相驗，進一步偵辦中。

◎沙鹿合庫被搶121萬元 警方追緝歹徒

台中市沙鹿區今天上午10點半發生銀行搶案！一名頭戴安全帽的男子持槍進入位於沙田路的合作金庫，並朝天花板開一槍後大喊搶劫，隨後翻入櫃內搜刮檯面上所有現金，隨即揚長而去，銀行經清查後劫走121萬元，警方已鎖定改名歹徒特徵，目前盡全力追緝中。

◎普普會鬧得舉國嘩然 川普計劃邀請普丁訪美

儘管在16日舉行的「普普會」上，美國總統川普未能就俄方干預2016年美國大選一事公開質問俄羅斯總統普丁，因而在美國國內引起軒然大波。白宮19日表示，川普計劃今年秋天邀請普丁訪問華盛頓，舉行第二次峰會。

◎李秉憲扮帥氣美國軍官 陽光先生恩緣情仇漸明朗

韓劇《陽光先生》以 19 世紀後半朝鮮「辛未洋擾時期」為主軸，講述一名出身奴僕家庭的朝鮮男孩離開祖國，登上美國軍艦，多年後以美國軍官身分重返故鄉，卻愛上朝鮮兩班貴族的女兒，更發現美國要殖民朝鮮的陰謀。

(中時電子報)

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