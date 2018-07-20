影》不怪潘孟安！ 蔣月惠：我願成為拆遷事件的箭靶

屏東縣議員蔣月惠因拆遷事件，引發全台關注，今日前往中天新聞專訪。(中時資料照)

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中時電子報

本月16日清晨抗議屏東縣政府工務處派遣怪手拆除公勇路民宅，屏東縣議員蔣月惠在衝突中咬傷女警手臂，事後她到警局道歉卻無人搭理，讓她嚎啕大哭，此事件原本網路上一片罵聲，後來越來越多的內幕被揭發，現在蔣月惠儼然成為對抗鴨霸公權力的象徵。蔣月惠今(20)日凌晨北上連接五個通告，並在下接受《中天新聞》專訪，她表示，縣長潘孟安對於這3.47億的工程有很大的人情壓力，她願意成為這件事情的箭靶，只希望拆遷事件能圓滿處理。

蔣月惠長期為屏東弱勢團體發聲，甚至為了募款經費不足，為了一票30元的補助款參選，努力了12年，終於在2014年選上屏東縣議員，蔣月惠今(20)日凌晨北上接連上節目，也是為了籌措身障兒庇護家園「羅騰園」。蔣月惠接受媒體採訪時還開心表示，「現在我進去有三千元(通告費)可以拿，今天事情能發展成這樣，很感謝媒體幫忙，我願意奉獻這些錢給院生」。

對於記者提問願不願意再來上節目，蔣月惠表示，因為自己也反對高鐵南延，所以不會搭高鐵上來，在來上節目的機會不大。針對抗議拆遷事件，她表示「我很爽！」並提到她來這邊就是要跟潘孟安呼籲，他應該要白字黑字寫清楚，給被拆遷戶安全感，不論是行政訴訟還在打還是怎樣，最後若判決輸了，就給你們拆，若判決她們贏，縣政府就要保持原狀，「我願意把這張票就投給潘孟安」。

至於有記者問及，潘孟安背後是否有勢力施壓，或是高人指點，蔣月惠認為，依她跟潘孟安認識這麼久的經驗，覺得這是人情包袱，3.47億的工程資源都分配好了，結果她來攪亂，引發這些得利者不滿，潘孟安可能有點難做人，「大家可以指責我，是我蔣月惠阻擋，讓工程都不能動，潘孟安可以推給我，沒關係。」蔣月惠指出，現在就是幫潘孟安借力使力，只希望拆遷事件能圓滿處理。

(中時電子報)

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