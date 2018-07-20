華梵引進3D陶瓷列印機 印出學生無限創意

2018年07月20日 18:21 中時 葉書宏

華梵大學工業設計學系為提升陶藝創作品質，採用3D陶瓷列印機協助學生印製陶藝作品。（葉書宏翻攝）

華梵大學工業設計學系為提升陶藝創作品質，採用3D陶瓷列印機印製陶藝作品，不僅讓同學體驗3D列印之快感，更重要的是讓創作更有想像空間，校方強調，使用列印機材料不僅能重複使用，更不會造成空氣汙染，一舉數得。

華梵大學表示，目前市面很多3D成品列印，有些印製成品曠日廢時，且由於多半使用塑料材質，需要熱熔、氣味難聞，仍容易造成空氣汙染，因此引進3D陶瓷列印機。

工業設計學系老師陳妙鳳表示，3D陶瓷列印在國外已相當普及，但國內似乎尚未開展，但如能學得此項技術，對於陶藝創作應可有相當大的突破，所以極力推薦學校採用此機器。

陳妙鳳費盡心思，在多方探索研究下，終於申請從美國進口價值約20萬元的3D陶瓷列印機，由於屬於課程創新計畫，獲得學校全力支持。全新的機器及全新的課程，她與大三學生謝昀禎、賴莛姍共同研究及組裝，學習操作軟體，在不斷測試下，終於有了成品，讓她們相當有成就感。

陳妙鳳表示，使用3D陶瓷列印機有許多好處，不僅陶土材質較塑料便宜許多，又能重複使用，也不會造成空氣汙染，更讓人驚豔的是，短短一個小時左右，就可以列印出高度達48公分的陶瓷作品，一舉數得。

她更強調，在電腦軟體輔助下，可以將原始的設計衍生出更多各種不同的造型，如虎添翼，能激發更多的創作想像，對於創作者而言，如同美夢成真。

(中時 )