美濃米競賽 40歲黃偉宸打敗5強奪得冠軍

2018年07月20日 18:21 中時 林雅惠

美濃區稻米品質競賽前三名為黃偉宸、林宜鳳（右）、傅善正（左）。（林雅惠攝）

美濃區農會20日舉辦「美濃區稻米品質競賽」，40歲青農黃偉宸打敗多位老農，奪得冠軍，將代表美濃區爭奪「107年台灣稻米達人冠軍賽」頭銜寶座；黃偉宸說:「很驚喜」，他認為重質不重量並落實田間管理，是他能種出好品質米的最重要因素。

2018年美濃區稻米品質競賽，參賽稻農們以美濃區的特色米種「高雄147」一較高下，通過田間初審的6名參賽稻農巫璋貴、林金清、林宜鳳、曾啟光、傅善正、黃偉宸，接受評審們針對自家稻米的外觀性狀、米飯的香氣口感進行嚴格評選，評選結果冠軍為黃偉宸、亞軍林宜鳳、季軍傅善正。

由於冠軍得主黃偉宸種稻年資僅7年，摘下冠軍寶座除了開心外他坦承很驚喜，他分享種稻經驗，強調作物栽培講求品質與產量，他以品質為優先，作物品質佳，消費者接受度就會高，口耳相傳就是最好的宣傳。

美濃區農會總幹事鍾清輝表示，美濃區種稻面積約1500公頃，去年農會和稻農契作「高雄147」面積約210公頃，產出的稻米不到3個月就賣光，今年增加面積約300公頃，明年希望擴充到600公頃，高雄147美濃米市場反應佳，他有信心能將這些米全部售完。

(中時 )