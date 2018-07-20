埔里鎮公所前聚集數百鄉親 力挺公所興建殯儀館

▲埔里鎮公所前齊聚數百位支持力挺鎮公所興建殯儀的民眾。（楊樹煌攝）

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▲為支持力挺埔里鎮公所興建殯儀，鎮公所前齊聚數百位民眾為鎮長周義雄加油打氣。（楊樹煌攝）
▲埔里鎮長周義雄（右）向友持民眾說明為何要建殯儀館，並說明願以最大誠意和蜈蚣里民溝通，爭取地方認同。（楊樹煌攝）
▲埔里鎮公所前和行政中心周邊都擺滿力挺鎮公所興建殯儀館的花圈。（楊樹煌攝）

繼拉白布條、持標語抗爭，並焚燒紙棺抗議後；今20日埔里鎮公所前，聚集了數百位支持設立公有殯儀館的民眾及各里里長，向鎮公所表達支持、力挺之意，同時在鎮公所周邊擺滿支持興建殯儀館的花圈，來為鎮長周義雄加油打氣，兩種不同場景呈現極大的反差對比。

埔里鎮蜈蚣里民為了反對殯儀館設在進出鯉魚潭的第7公墓旁，近2年來，除組成反殯儀館自救會，並不斷提出抗議訴求，去年5月及11月也分赴南投縣政府和縣議會陳情，但縣府民政處已在今年2月核准殯儀館設立，因而里民於17日集結抗議。

事隔兩天後，埔里鎮公所及行政園區的周邊都擺滿了花圈，表達支持鎮公所興建殯儀館，並要鎮長加油。支持的鄭姓民眾表示，埔里街道狹窄，有的住公寓，沒殯儀館，辦喪事極為不便，有的為辦喪事還封街，影響市容觀瞻及左鄰右舍安寧，並嚴重造成交通阻礙，何況殯儀館家戶都會用得到，興建不宜遲緩。

鎮長周義雄表示，選擇蜈蚣里第7公墓興建殯儀館，對附近居民深感抱歉，但他願以最大誠意，由地方決定時間、地點，坐下來討論相關的管理辦法及最友善方案，期待以最完善的方式，爭取地方的認同，讓殯儀館順利興建。

(中時 )

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