埔心鄉金蜜芒果上市 行情一枝獨秀

2018年07月20日 18:22 中時 謝瓊雲

彰化縣埔心鄉金蜜芒果香甜上市，今年農會2公斤裝禮盒，特級每盒600元、頂級450元、優級350元，農會總幹事張旗聞（左起）、鄉長張乘瑜和評鑑主委高德錚博士都大力推薦，周末兩天推廣展售會還有眾多加工製品等著大家來品嘗。（謝瓊雲攝）

明後兩天的「綠葉綻芒香，金蜜芒果推廣活動」，現場展售會將限量推出100支原味芒果冰棒，以整片芒果切片後急速冷凍而成，百分百原汁原味還吃得到纖維，口感似雪糕綿密，搶先嘗鮮價60元。（謝瓊雲攝）

金蜜芒果評鑑共計有46名果農參加，現場香氣四溢。（謝瓊雲攝）

前年曾拿下亞軍的蔡鳴忠(左)，種植金蜜芒果6年，堅持草生栽培不使用除草劑，今年捲土重來參賽終於如願、一舉奪冠，總幹事張旗聞指將於明天的展售活動現場公開頒獎表揚。（謝瓊雲攝）

彰化埔心鄉金蜜芒果香甜上市！埔心鄉農會20日舉行評鑑，鄉內46名農民參加，由蔡鳴忠奪冠，去年冠軍鍾乾魁、第二代青農36歲陳正杰拿下亞軍；今年因氣候濕熱溫度高，金蜜芒果甜度達21度，整體品質比往年提升，特級品農會以每公斤200元高價收購，行情一枝獨秀。

農會總幹事張旗聞表示，金蜜芒果全鄉種植面積30多公頃，產量高達全台95%，在農會輔導與公所協助產銷下，價格穩定，今年每公斤鮮果收購價，特級品200元、頂級130元，優級80元，就連加工用的次級品，每公斤也有30元，大大保障農民，每分地都可以有20萬元收益。

評鑑主委高德錚說，金蜜芒果風味特殊，口感有土芒果香氣與粉味，從外觀、口感、甜度等進行評鑑，今年氣候溼熱，芒果熟成狀態絕佳，整體品質水準比去年提升許多。鄉長張乘瑜更說，金蜜芒果是埔心特有農產品，金黃色外觀、還帶有蜜香味，近年已是總統府、行政院指定伴手禮，名氣已響透全國。

今年冠軍得主51歲蔡鳴忠，原本在大陸鞋廠工作，6年前返鄉將水稻田改種金蜜芒果，採草生栽培不用除草劑，第三年起參與評鑑就拿下第三名，前年更拿下亞軍，今年終於圓夢奪冠。他說，總之就是用心再用心，果樹就會有所回報，吃進嘴裡就能感受不同。

36歲青農陳正杰原本在台玻工作，父親過世後承接芒果園，過去常因種植方式與父親發生爭執，仍堅持一定善用新科技、以草生栽培方式保持水果品質，果然獲得消費者青睞，也是維持水果不崩盤的竅門。

埔心鄉農會於21、22日周末兩天，舉辦金蜜芒果推廣活動，現場展售金蜜芒果、芒果乾、冰淇淋、果醬和果凍等，還有完全無添加、以整片芒果快速冷凍製成的「台灣原味芒果冰棒」，限量100支，讓民眾搶購品嘗。

(中時 )