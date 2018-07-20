卓蘭28日舉行水果慶豐收　知名主廚輕鬆水果入菜

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苗栗縣卓蘭鎮1年4季都出產水果，最近更是葡萄、水梨及火龍果3寶盛產期，許多水果也能入菜，20日找來知名的電視料理主廚溫國智，示範3寶入菜，香氣四溢讓人垂涎三尺。縣府農業處與農會表示，有隨時精準掌握農情並協助打開行銷通路，苗栗沒有滯銷問題。

縣府與卓蘭農會28日將在獅子會館前廣場舉辦「幸福苗栗．台3線卓蘭水果慶豐年」系列活動，當晚邀請金曲歌后張秀卿等人獻唱，縣長徐耀昌歡迎民眾盛夏時節到卓蘭踏青採果，體驗客家人文之美。

卓蘭鎮擁有日夜溫差大、土壤肥沃等適合果樹生長自然環境，一年四季均有高品質風味水果生產，享有「水果之鄉」美譽，目前正值高接梨、葡萄、火龍果產季，鎮內處處可見纍纍果袋、果實滿佈枝頭，瀰漫著清新果香。

縣長徐耀昌表示，卓蘭水果多元品質優異，縣府傾全力協助打開國內外通路，希望能增加果農收益。同時他也大力推薦當令的卓蘭水梨果肉細緻、清脆多汁，擁有天然果粉的巨峰葡萄口感香甜，歡迎遊客到卓蘭嘗鮮。

名廚溫國智則示範水果入菜，包括水梨炒松阪豬、葡萄蝦球及紅火龍果干貝等料理，不僅看起來賞心悅目、香氣怡人，在場民眾品嘗後都說清爽又解膩，滋味很讚！

溫國智指出，爽脆的水梨、香氣馥郁的葡萄及色澤美的紅火龍果都很適合入菜，水果多元的顏色及甜蜜、果酸滋味，可以讓料理更有層次，且富含果膠、維生素和纖維素，營養豐富，用水果做料理，開胃又健康。

(中時 )

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