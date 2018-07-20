反毒拒毒　台中特教生信望愛少年　挑戰獨輪環日月潭

花蓮信望愛少年學園獨輪車隊（後）、台中特殊教育學校獨輪車隊（前）20日在校宣導反毒理念，他們將在21日挑戰獨輪車環日月潭，藉此宣導反毒觀念。（黃國峰攝）

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台中特殊教育學校獨輪車隊10位隊員，21日將與花蓮信望愛少年學園獨輪車隊，挑戰獨輪車環日月潭，20日隊員在校展現訓練成果。（黃國峰攝）
台中特殊教育學校獨輪車隊10位隊員，21日將與花蓮信望愛少年學園獨輪車隊，挑戰獨輪車環日月潭，20日隊員在校展現訓練成果。（黃國峰攝）
台中特殊教育學校獨輪車隊10位隊員，21日將與花蓮信望愛少年學園獨輪車隊，挑戰獨輪車環日月潭，20日校長陳志清（右）授旗，祝挑戰成功。（黃國峰攝）

得知花蓮信望愛少年學園將進行獨輪車環台反毒的活動，台中市特殊教育學校獨輪車隊也義不容辭共同響應，21日將由校長陳志清帶領10位中重度身心障礙獨輪車隊員，與信望愛少年學員以日月潭文武廟為起點兵分二路，環潭一圈，最後在象山遊客中心會合，學校街頭藝人社團學生也將於會合點表演，一起響應反毒理念。

台中特教10位中重度身心障礙獨輪車隊員，20日展現平時訓練成果，並藉此迎接部分花蓮信望愛獨輪車隊員，由於身心障礙緣故，訓練過程也更加艱辛，雖然動作仍然有點不熟悉，但隊員們展現「堅持到底、永不放棄」的正向理念，展現自信滿滿的氣度，挑戰日月潭環湖反毒宣導。

花蓮信望愛學園牧師黃明鎮指出，以往經驗，有偏差行為的學員經過獨輪車的磨練後，有8成以上行為、心性都變好了，信望愛獨輪車隊是第二次環島，這代學員較為年輕，希望藉由環島訓練他們的信心、鬥志、毅力及勇氣。這次有23名學員及3名老師組成26人的團隊，16日從花蓮出發，20日到達苗栗，21日將在日月潭文武廟，與台中特教學員會合，一起挑戰環日月潭反毒活動。

台中特教學校校長陳志清表示，中重度身心障礙學生，要練成獨輪車難度比一般生更高，但學生仍努力練習，無形中也對自我更有信心了。21日他將領隊，帶著10位中重度身心障礙孩子與花蓮信望愛少年學園一起挑戰獨輪車環日月潭，特教學校街頭藝人社團學生也將於會合點象山遊客中心表演，響應拒毒、反毒理念，推廣以良好運動習慣遠離毐品、菸酒及不良場所。

(中時 )

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