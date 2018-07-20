加拿大航空勇奪北美最佳航空等三大獎

2018年07月20日 18:22 工商 張佩芬

加航全新787夢幻客機全新尊享商務艙服務。圖：加航提供

加拿大航空連續九年第七度榮獲航空界奧斯卡SKYTRAX評選為「2018北美最佳航空公司」，同時還勇奪「 2018北美最佳商務艙航空」及「北美最佳機艙清潔航空」三大獎，即日起至加拿大航空官網訂票時輸入促銷代碼「ANNIVERSARY18」、即可享美加124航線尊享商務艙九折優惠，來回含稅8萬元有找。

台北天天直飛溫哥華，商務艙來回72,000元起(未稅、參考稅金4,562元、依當日匯率為准)，讓台灣旅客以全台最優惠價格、超值搭乘北美最佳商務艙航空！

Skytrax董事長兼執行長Edward Plaisted表示:「加拿大航空七度獲得北美最佳航空公司的最高榮譽，取得了令人矚目的殊榮，可見加拿大航空在北美洲地區卓越表現是十分受到旅客們喜愛及肯定的。」

加拿大航空台灣區總經理陳美至表示：「很榮幸今年再次榮獲SKYTRAX大獎肯定，加拿大航空自今年起將商務艙服務全面提升為尊享商務艙服務(Signature Service)，結合九月底以前的免費賓士送機服務，讓旅客可以從出家門的那一刻起即展開最舒適的旅程，一路享受機場禮賓專員服務、專屬報到櫃台、優先登機與貴賓室等各種禮遇；飛行途中愜意體驗可180度平躺氣動床的個人專屬包廂，品嘗由溫哥華名廚與最佳女仕酒師所悉心準備的美味餐飲，讓長途飛行也能夠成為一種夢幻享受。」

加拿大航空也特別提醒，目前台北─溫哥華航線採用波音787-9夢幻客機機型執飛，是唯一日間直飛加拿大的航班，適逢開航週年慶期間，官網推出特別促銷至2018年7月31日止，訂票時輸入促銷代碼「ANNIVERSARY18」即可享美加共124個航點全線九折優惠，尊享商務艙、豪經艙與經濟艙皆適用，適用旅遊日期自2018年9月1日起至2019年4月30日止(全程需於2019年12月31日前完成)，每航班優惠機位有限、非所有航班都適用，不適用日期與航班依購買票種規定為准，更多訂票訊息請登入加拿大航空官方網站活動網頁https://www.aircanada.com/tw/zh/aco/home.html查詢。

(工商 )