羽球》克制內心欲望 戴資穎：運動員該學會自律

戴資穎目前在比賽場上連連告捷，除了自身球技出色，場外生活上的自律也是很重要的一環。（資料照／badminton photo提供）

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中時電子報
／綜合報導

台灣女子羽球名將戴資穎，在本周最新的世界排名依舊保持在世界第一，這已經是她累積第84周穩坐世界球后寶座，今天她透過臉書粉絲專頁分享關於自律的貼文，獲得球迷好評。

戴資穎寫道：「自律？！是所有運動員都應該學會的課題？我想：是的。」

關於如何讓狀況調整到最好，戴資穎認為不是因為自己排名第一，而是大家可以學習她的做法，「每個人都有適合自己的最好方式，但在這過程中，也一定要排除所有會影響到你的事情，例如：明知道自己什麼事情不能做，但卻會因為我想要、我喜歡，而去做。」

戴資穎並提到，明明到了該睡覺的時間，卻因為想多滑一下手機或多玩一場遊戲，而犧牲休息時間，這都是不對的，「雖然我不能保證我每一場比賽都能是狀況最好，也可能我已經克制自己的所有了，狀況還不是最好，這都是有可能發生的事，但前提是你願意排除所有可能會影響你的事，那麼就問心無愧了。」

戴資穎補充，這些都是平日累積的習慣，不是只有在比賽期間自律就有用，平常有足夠睡眠時間，練習專注度較高，自然更容易進入狀況，也比較不容易受傷，這些全都是息息相關的，最後她表示：「小小分享一下自己的感覺，或許也可以做一些會讓自己安心的習慣，內心也會比較平靜。」

除了在臉書PO文，小戴也在Instagram分享跟自己的紀念悠遊卡的合照，她表示很愛這張悠遊卡，並提醒球迷周末放假了，回家注意安全。

(中時電子報)

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