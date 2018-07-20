判刑未羈押 又多八個小模被騙色

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男子林大安曾假冒多金男，盜開支票詐騙想被包養的年輕女子陪睡，還偷拍性愛影片，再脅迫要公布，逼被害人介紹其他被害人，去年判刑定讞，但他當時被法辦時未遭羈押，又以同樣手法造成8名女子被害，台北地方法院今(20)日，依詐欺、偽造有價證券、妨害祕密和強制性交等罪，判他應執行有期徒刑7年6月，另判可易科罰金刑9月。本案可上訴。

判決理由指出，林為逞一己淫慾，以詐術騙多名女子提供性交利益，且竊錄過程，危害他人隱私，又行使偽造有價證券，破壞票據流通信用安全，更持所竊錄性愛影片要脅被害人引介其他女子，雖坦承犯行，但相類似手法已遭偵查、起訴，還不知悔改，前案審理中故態復萌，未與被害人和解，應依法判刑。

林大安去年2月，自稱科技廠商，使用電郵帳號廣發郵件給「面容姣好」、「從事演藝工作」、「擔任模特兒」、「SHOW GIRL」的女子，騙稱自己39歲、175公分、76公斤，想以每月30萬到50萬元包養女人，條件不嚴，只要每月任選2至3天中午陪他即可。

8名涉世未深、面貌姣好的年輕女子回信後，林先約她們喝咖啡，聊天時，刻意出示存摺或現金，彰顯財力，營造多金假象，就與她們發生性關係。

判決指出，林與部分女子發生性關係時，以密錄器偷拍被害人裸體、性交畫面；發生性關係後，為安撫被害人，以盜開他人帳戶的支票交給被害人，還以微信軟體傳送竊錄的性愛影像給對方，威脅被害人，介紹下一位女子給他認識且還要發生關係。案經警方偵辦，將林移送方偵查起訴，北院審理時他認罪。

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(中時 )

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