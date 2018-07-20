深夜尾隨女子襲胸 大貨車司機被逮竟稱：因為好玩

警方調閱監視器，掌握住26歲傅姓犯嫌行蹤。 (林雅惠翻攝)

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高市岡山分局彌陀分駐所日前接獲報案，有兩名被害女子於晚間10時至11時，分別在彌陀區山壩煙路段及阿公店路三段上，遭陌生人襲胸得逞，員警根據被害人敘述嫌犯特徵掌握到涉案男子，將他帶返所訊問，男子最後坦承涉案，訊問後，全案依違反性騷擾防治法罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

警方表示，兩名被害女子皆向警方描述襲胸之狼大約20-30歲，身材中等、頂著平頭戴黑框眼鏡，騎乘白色機車未戴安全帽及口罩，研判因此研判是同一人所為。

岡山分局受理後立即成立專案小組追查，員警依據被害人所描述之特徵，沿線調閱彌陀區監視器，尋找案發當時可疑之犯嫌行經路線，於7月16日晚間10時45分，副所長劉慶彰、警員洪益冠執勤時發現有一名男子騎乘白色普重機，身形特徵與兩名被害女子描述相符，車速飛快在山壩煙路上來回穿梭，似乎在尋找落單女子，因此先按兵不動。

警方尾隨嫌犯後方，發現其最後停留於彌陀區鹽埕大路的檳榔攤內，最後確認該男涉有重嫌，便於隔日依涉嫌性騷擾案，將他帶返所訊問。

警方調查，26歲傅姓犯嫌是名大貨車司機，原先他否認涉案，經警方出示監視畫面及被害人供訴後，終於坦承犯行不會諱。他向警方供稱自己因一時好玩而隨機對落單女子襲胸，犯案手法皆是騎乘普重機車從被害人左側接近並趁機拍摸其胸部後即逃逸，並稱對自己的犯行感到很後悔。

(中時 )

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