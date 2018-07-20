時下最夯打卡點！嚕嚕米餐廳全新夏季菜單出爐

2018年07月20日 18:39 中時 徐力剛

店內座椅擺設大型玩偶，粉絲如同來到嚕嚕米家作客。（徐力剛攝）

「蒜香鯷魚義大利麵」可同時品嘗蒜頭香氣與鯷魚口感，售價280元／單點。（徐力剛攝）

特製款「嚕嚕米鮪魚沙拉鬆餅」拍照打卡必備，售價250元／單點。（徐力剛攝）

甜點「嚕嚕米谷甜蜜聚會特製芒果塔」，售價220元／單點。（徐力剛攝）

「可兒最愛芒果金磚聖代」多層次口感令人驚艷，售價220元／單點。（徐力剛攝）

招牌「Moomin House七層鬆餅」搭配Moomin House隱藏3種驚喜點心，還可選擇1個嚕嚕米家族陶瓷公仔帶回家。（徐力剛攝）

活動現場嚕嚕米驚喜現身，歡迎大家前來作客。（徐力剛攝）

嚕嚕米粉絲注意！Moomin Café歡慶來台一周年，今夏推出24道全新菜色，包括沙拉、義大利麵、燉飯及甜點等，造型與美味一次滿足。

7月28日起店內同步推出「限量福袋」100個，內含療癒小物、造型餐具及公仔等，每袋放入5至7個商品，讓可愛嚕嚕米與你一起過暑假。

Moomin Café坐落台北東區，鄰近捷運站交通便利，大型嚕嚕米雕像佇立門前，歡迎遠道而來賓客。店內裝潢以「嚕嚕米谷/Muumin Valley」為靈感發想，以純白和原木色為主視覺設計，搭配特色美食與貼心服務，宛如來到嚕嚕米家裡作客。

這次找來擁有10年餐飲經驗的料理長江仁君坐鎮，擅長甜點料理的她，使用當令食材加入巧思創意，打造專屬盛夏饗宴。全新「蒜香鯷魚義大利麵」做工繁複，麵條煮至半熟後，再將鯷魚搗成泥狀混合酸豆製做醬汁，搭配花枝、鮮蝦、淡菜、黑橄欖拌炒，彈牙麵體混搭微辣醬汁，尾韻帶有海鮮特有鮮味。店內首度推出鹹食系「嚕嚕米鮪魚沙拉鬆餅」，匯集特製造型鬆餅、季節時蔬及鮪魚沙拉，口感清爽無負擔。

夏季芒果盛產，Moomin Café使用時令愛文芒果入饌，推出3款期間限定商品，包括「嚕嚕米媽媽手作千層蛋糕」、「嚕嚕米谷甜蜜聚會特製芒果塔」與「可兒最愛芒果金磚聖代」，滿足饕客味蕾。特色甜點「嚕嚕米媽媽手作千層蛋糕」，師傅手工切片芒果，一層餅皮一層芒果，堆疊10層厚度，佐以芒果、雞蛋、牛奶及糖製作芒果沙巴雍醬，酸中帶甜滋味令人著迷。

Moomin Café總經理鍾芝暐表示，2017年7月開幕的Moomin Café迄今滿一周歲了，看準現代人使用社群網站打卡商機，餐廳以20至40歲年輕女性為主要客群，平均客單價落在350至500元間，每季固定推出全新餐點，帶給消費者多重感官體驗。

(中時 )